Эксперт: комиссия РАН по лженауке поторопилась с меморандумом о гомеопатии

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований поторопилась с принятием решения о признании гомеопатии лженаукой, считает заведующий кафедрой нелекарственных методов лечения и клинической физиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Вадим Зилов.
"Я считаю, что коллеги поспешили немного. Чтобы выходить с таким конкретным решением, не мешало бы все-таки собрать специалистов и в спокойной обстановке обсудить все "за" и "против" этого метода", - сказал Зилов ТАСС.
Комиссия РАН, опубликовавшая в понедельник меморандум "О лженаучности гомеопатии", предлагает Минздраву России вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе - предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам - не выкладывать гомеопатические препараты вместе с традиционными лекарствами и не рекомендовать первые покупателям.
"Я одно только хочу сказать, что гомеопатия как метод имеет свои плюсы и при неумелых руках имеет минусы", - отметил Зилов.
Эксперты Комиссии, готовившие меморандум, также отмечали, что на данный момент в мире нет серьезных исследований, которые доказывали бы стопроцентную эффективность гомеопатии. "Это не совсем так, - заявил эксперт. - Дело в том, что есть очень много работ по биофизике воды, по изучению процессов, которые происходят в неклеточном матриксе под воздействием гомеопатических препаратов. Другое дело, что лечебный механизм нуждается в дальнейшем уточнении и совершенствовании - это факт".
Зилов также считает, что некорректно успех лечения гомеопатией приписывать эффекту плацебо.
Гомеопатия - вид альтернативной медицины, основные методы которой были сформулированы в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом. Его суть - применение растворов, содержащих сверхмалые дозы действующего вещества, вызывающего, по мнению врачей-гомеопатов, у здоровых людей симптомы, подобные симптомам болезни. Дискуссии о действенности и научности гомеопатической медицины начались при жизни ее создателя и продолжаются до сих пор. Сторонники традиционной медицины считают, что эффект от гомеопатического лечения похож на так называемый эффект плацебо от употребления таблеток-пустышек, который связан с верой пациента в действенность препарата.