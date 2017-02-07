Швейцарские инженеры научили автомобили "кооперироваться" на дороге

ЖЕНЕВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцарские ученые и инженеры уверены, что в недалеком будущем автомобили смогут самостоятельно "кооперироваться" между собой на дороге, обмениваясь информацией о наиболее рациональной скорости, положении на полосе, погодных условиях и пробках - и все это ради удобства и безопасности пассажиров. Как сообщает Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL), ее специалисты сделали важный шаг к созданию такой системы: полевые испытания с участием трех машин порадовали разработчиков.

"Нет сомнения: однажды наши машины будут двигаться самостоятельно", - говорится в сообщении, размещенном на сайте EPFL. Однако для этого нужно создать "подлинно умную, надежную и удобную" систему контроля. Решением этой задачи заняты специалисты ряда европейских стран в рамках проекта AutoNet2030. Швейцарский вклад в этот проект состоит в разработке алгоритма контроля за движением автомобилей, следующих организованной группой.

Уже сегодня имеются технологии, позволяющие автомашинам устанавливать связь с себе подобными при помощи Wi-Fi, использовать GPS-навигацию, лазеры, видеокамеры и другие приборы для автономного движения. Тем не менее, как считают исследователи в Лозанне, "потребуется еще полтора десятка лет, прежде чем значительная часть колесного парка будет оборудована этими устройствами, которые позволят обходиться без водителя". Эти 15 лет, в течение которых "умные авто" будут соседствовать с обычными, потребуют переходных технических решений. Одно из них состоит в том, чтобы "научить" машины двигаться группами, включающими как автомобили с водителем, так и автономные. Проводившиеся в Австралии испытания показали, что это возможно. Однако проблема состоит в том, что такая колонна, если она состоит из большого числа машин, становится трудноуправляемой, поскольку автомобили движутся единым "блоком".

Участники проекта AutoNet2030 предложили другую формулу: система контроля должна быть "децентрализованной". Тогда каждый автомобиль в колонне сможет независимо от других сам устанавливать свою скорость и дистанцию. Такая группа будет способна занимать не одну полосу, а несколько, ее маневренность возрастет. При этом, обмениваясь информацией с соседями, каждый автомобиль будет располагать не только своими "глазами" для слежения за дорогой, но и "глазами" собратьев, контролирующих ситуацию вокруг колонны на 360 градусов.

Теоретически такая колонна может иметь неограниченное число машин. Алгоритм предполагает постоянную автономную реорганизацию группы в зависимости от включения или выхода из нее автомобилей.

Итоговое тестирование этой системы состоялось минувшей осенью в Швеции, сообщает EPFL. Участвовали три машины - грузовик без водителя, такая же легковушка и еще один легковой автомобиль с водителем. "Хотя с тремя машинами тест получился, возможно, не таким уж зрелищным, однако мы смогли впервые продемонстрировать то, что было нами ранее увидено во время моделирования", - заявил директор лаборатории систем и алгоритмов EPFL Алкерио Мартиноли. В свою очередь, руководитель испытаний Гийом Жорно отметил, что "концепция себя оправдала", однако дальнейшие разработки будут зависеть от спроса. "Можно надеяться, что под давлением спроса конструкторы будут находить все менее и менее затратные технические решения, чтобы оборудовать техническими новшествами традиционные автомобили", - резюмировал он.

В проекте AutoNet2030 помимо швейцарских ученых участвуют их коллеги из Греции, Франции, Германии, Италии, Венгрии и Швеции.