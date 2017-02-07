В Японии разработали электронные винные этикетки для борьбы с контрафактом

ТОКИО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская компания Toppan Printing разработала специальные электронные этикетки для винных бутылок, которые помогут производителям бороться с продажей контрафакта под видом дорого вина. Новинку уже использует винокурня в Бургундии.

Сама этикетка представляет тонкую вытянутую микросхему. Она надевается на горлышко бутылки таким образом, что мошенникам не удастся вскрыть бутылку и закупорить ее снова, наполнив дешевым вином вместо элитного напитка. Пробку, защищенную такой этикеткой, также нельзя проколоть даже тонкой иглой, оставшись при этом незамеченным.

Покупатель в любой момент сможет отсканировать специальный код на этикетке и получить всю информацию о вине. Если бутылка была откупорена или в пробке было проделано отверстие, приложение для смартфона предупредит покупателя и об этом.

Разработчики новой технологии полагают, что их изобретение будет очень полезно известным винным производителям, которые дорожат своей репутацией. Именно такие сорта вина чаще всего становятся объектом махинаций со стороны обманщиков. При заказе комплекта из 300 тысяч этикеток стоимость одной штуки будет равняться 90 иенам (около $0,79).

Уже к 2018 году компания планирует продавать на постоянной основе свои инновационные этикетки 50 компаниям, в первую очередь зарубежным.