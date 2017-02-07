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В Египте нашли мумию огромного крокодила

Наука
7 февраля, 11:35 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Четырехметровый крокодил олицетворял древнеегипетского бога Себека
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КАИР, 7 февраля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Мумия четырехметрового крокодила, олицетворявшего древнеегипетское божество Себека, обнаружена учеными при раскопках на севере провинции Кена. Об этом открытии рассказал глава Управления по делам древностей провинции Айман Ханди.

Редчайшая находка была сделана во время экспедиционных полевых работ в районе Наг-Хаммади на восточном берегу реки Нил. Здесь, в долине рядом с горой Хамердум, тысячелетия назад находились гробницы знати и лиц, приближенных к фараонам, а также несколько храмов в честь главных божеств Древнего Египта.

В ходе раскопок в Наг-Хаммади археологи обнаружили еще несколько мумифицированных крокодилов, длина двух из них превышает 1,2 метра, а также головы некоторых более мелких животных, которых также почитали древние египтяне. Кроме того были найдены специальные инструменты, используемые в процессе бальзамирования, и рулоны полотна, в которых заворачивали мумии перед погребением.

Уникальность найденных в Кене мумий, как пояснил глава Управления древностей провинции, заключается в том, что впервые в этом регионе обнаружены мумифицированные символы бога-крокодила Себека. По словам Ханди, до сих пор не было известно, что жители Наг-Хаммади почитали это божество и здесь не было ни одного, даже небольшого храма, возведенного в честь Себека.

В настоящее время ученые досконально исследуют находки, пытаясь точно определить, к какому именно периоду правления фараонов относятся мумии крокодилов и насколько широко в этой местности на юге современного Египта было распространено поклонение Себеку.

Этот бог считался покровителем воды и разлива Нила и изображался на фресках с головой крокодила. По верованиям древних египтян, Себек отпугивал силы тьмы и охранял от них как других божеств, так и людей. Центром культа бога-крокодила в Древнем Египте и в более поздние времена правления династии Птолемеев был храм в местечке Ком-Омбо, расположенном приблизительно в 50 км к северу от современного города Асуан. Основание храма относят к годам правления фараона XVIII династии Нового царства Тутмоса III (1479-1425 годы до нашей эры).

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