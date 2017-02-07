Красноярские ученые выделили у рачков из Белого моря светящийся белок

Павел Лунгин назвал споры вокруг "Матильды" "нездоровой истерией"Культура 7 февраля, 13:04
Росгвардия разрабатывает новую разведывательную машину на базе "Тигра"Армия и ОПК 7 февраля, 13:03
FIS отклонила апелляции Вылегжанина и Петухова на временное отстранениеСпорт 7 февраля, 13:02
Кураньи и Леманн вошли в состав сборной Германии по футболу на Кубок легендСпорт 7 февраля, 13:01
РУСАДА заявило, что прогресс в восстановлении организации в правах остается позитивнымСпорт 7 февраля, 12:55
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практикиАрмия и ОПК 7 февраля, 12:49
Чернышенко: Сочи благодаря опыту проведения ОИ-2014 готов принять событие любого уровняСпорт 7 февраля, 12:46
Футбольные клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы рекордные €742 млнСпорт 7 февраля, 12:38
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед ПутинымПолитика 7 февраля, 12:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ученые Института биофизики Сибирского отделения (СО) РАН выделили из обитающего в Белом море планктонного рачка (копеподы) белок люциферазу, который испускает свет при экстремально низкой температуре. Об этом сообщило официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".
Как отмечается в издании, изучение этого белка "позволит лучше понять, как белки адаптируются к экстремально холодным температурам". "На сегодняшний день это очень актуальная тема исследований, поскольку психрофильных организмов (приспособленных к экстремально холодным температурным условиям - прим. ТАСС) на нашей планете может быть даже больше, чем термофильных (живущих при относительно высоких температурах)", - приводит издание слова завлабораторией фотобиологии ИБФ СО РАН Евгения Высоцкого.
Рачок копепода, размер которого не превышает 2 миллиметров, обитает в северных морях. Когда на него нападает хищник, он, подобно кальмару, выпрыскивающему чернильное облако, выпускает светящийся фантом. Пока тот рассеивается, рачок может покинуть опасную территорию и спастись. Субстанция, которую рачок выпускает в момент опасности, содержит люциферазу и особое вещество, называемое субстратом.
"Это самая холодоустойчивая люцифераза их всех, которые в настоящий момент были обнаружены и описаны. Она "светится" при температуре около 5°C", - рассказывает инженер лаборатории фотобиологии ИБФ СО РАН Марина Ларионова.
Известно, что рачок в течение суток совершает перемещение, называемое вертикальной миграцией. Днем он опускается на дно Белого моря (глубина порядка 100 метров), где температура колеблется от 0°C до +2°C, а ночью поднимается на поверхность, где летом температура может достигать +20°C. Ученые предположили, что набор белков с разным диапазоном температур служит ему для адаптации - в зависимости от условий, найдется тот, который позволит эффективно защищаться от хищников, генерируя наиболее яркую вспышку.