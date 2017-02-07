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Красноярские ученые выделили у рачков из Белого моря светящийся белок

Наука
7 февраля, 12:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, февраля. /ТАСС
Исследование планктонных рачков из северных морей поможет ученым определить, как белки адаптируются к низким температурам
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НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ученые Института биофизики Сибирского отделения (СО) РАН выделили из обитающего в Белом море планктонного рачка (копеподы) белок люциферазу, который испускает свет при экстремально низкой температуре. Об этом сообщило официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Как отмечается в издании, изучение этого белка "позволит лучше понять, как белки адаптируются к экстремально холодным температурам". "На сегодняшний день это очень актуальная тема исследований, поскольку психрофильных организмов (приспособленных к экстремально холодным температурным условиям - прим. ТАСС) на нашей планете может быть даже больше, чем термофильных (живущих при относительно высоких температурах)", - приводит издание слова завлабораторией фотобиологии ИБФ СО РАН Евгения Высоцкого.

Рачок копепода, размер которого не превышает 2 миллиметров, обитает в северных морях. Когда на него нападает хищник, он, подобно кальмару, выпрыскивающему чернильное облако, выпускает светящийся фантом. Пока тот рассеивается, рачок может покинуть опасную территорию и спастись. Субстанция, которую рачок выпускает в момент опасности, содержит люциферазу и особое вещество, называемое субстратом.

"Это самая холодоустойчивая люцифераза их всех, которые в настоящий момент были обнаружены и описаны. Она "светится" при температуре около 5°C", - рассказывает инженер лаборатории фотобиологии ИБФ СО РАН Марина Ларионова.

Известно, что рачок в течение суток совершает перемещение, называемое вертикальной миграцией. Днем он опускается на дно Белого моря (глубина порядка 100 метров), где температура колеблется от 0°C до +2°C, а ночью поднимается на поверхность, где летом температура может достигать +20°C. Ученые предположили, что набор белков с разным диапазоном температур служит ему для адаптации - в зависимости от условий, найдется тот, который позволит эффективно защищаться от хищников, генерируя наиболее яркую вспышку.

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