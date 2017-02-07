Фурсенко о гомеопатии: это не главная проблема российской науки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Причисление гомеопатии к лженаукам не является главной проблемой российской науки. Об этом 7 февраля после пресс-конференции в ТАСС сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Единственное, я не уверен, что это главные проблемы, которые сегодня должны волновать нашу науку и медицину", - сказал Фурсенко.

Помощник президента добавил, что уверен в высокой квалификации членов комиссии по борьбе с лженаукой РАН.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований 6 февраля обнародовала Меморандум "О лженаучности гомеопатии", в котором говорится, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Этот вывод опирается на анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщений и систематических обзоров. Комиссия сделала вывод, что применение гомеопатии в медицине "противоречит основным целям отечественного здравоохранения и должно встречать организованное государственное противодействие".

Над меморандумом долгое время работала организованная силами комиссии специальная экспертная группа в составе 34 человек - видные представители российских научных кругов. Поэтому меморандум - не просто петиция, а серьезный экспертный документ, подчеркивают представители комиссии. В нем даются конкретные рекомендации как государственным органам (Минздраву РФ, Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной антимонопольной службе и т.д), так и коммерческим компаниям (страховым обществам, аптекам), а также врачам и потенциальным пациентам, как им следует действовать при столкновении с гомеопатическими продуктами и их рекламой.