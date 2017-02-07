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Путин 8 февраля вручит премии в области науки инноваций молодым ученым

Наука
7 февраля, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что глава государства подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 8 февраля в Кремле вручит премии в области науки инноваций молодым ученым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, "завтра будет насыщенный день", президент "будет вручать в Кремле премии в области науки инноваций молодым ученым". Песков напомнил, что 8 февраля отмечается День российской науки.

Накануне сообщалось, что Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год. Лауреатами стали двое молодых ученых и два коллектива исследователей.

Так, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук из Математического института имени Стеклова Александр Гайфуллин награжден "за решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, создающее основы для развития робототехники".

Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН Илья Романченко отмечен "за разработку гиромагнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов, способствующих защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий".

В состав одного из коллективов, получивших премию президента, вошли трое научных сотрудников из институтов при Курчатовском центре - Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав Пославский. Высокую оценку заслужила их работа "за исследования кварк-глюонной плазмы с использованием мегаустановок и создание основ новой высокопроизводительной системы компьютерной алгебры, ориентированной на проведение расчетов в области физики высоких энергий".

Еще один коллектив отмечен "за расшифровку новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей". В его состав вошли сотрудники Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Алексей Дмитриев и Анна Кудрявцева.

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