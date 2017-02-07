Садовничий: заседание в МГУ по докторской диссертации Мединского "скоро будет"

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий не назвал точную дату заседания в МГУ по докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского.
"Скоро будет, подождите", - сказал Садовничий журналистам, отвечая на вопрос, когда пройдет заседание совета.
Он отметил, что ознакомился с материалами по диссертации Мединского 31 января. "Я на самом деле материалы, которые поступили, увидел 31 января. То есть, совсем недавно. Поэтому я думаю, что совет, который на историческом факультете при МГУ, ВАКовский, он найдет способ, как разобрать эти материалы", - сказал Садовничий в ответ на вопрос, пустят ли журналистов на заседание диссовета где будет рассматриваться дело Мединского. По его словам, решение о том, будет ли заседание открытым для прессы, примет сам диссертационный совет.
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) перенесла сроки рассмотрения диссертации Мединского, и теперь работа министра культуры должна быть рассмотрена диссертационным советом до 1 марта 2017 года.
В начале октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) должен был рассмотреть заявление о лишении ученой степени Мединского. Однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге. Позже СМИ сообщили, что ВАК отозвала направленное в диссертационный совет УрФу рассмотрение дела о лишении министра культуры ученой степени. Глава комиссии объяснил это тем, что истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете. Сообщалось, что теперь комиссия должна выбрать другой диссовет, который рассмотрит это дело.
В апреле 2016 года участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Министерство образования и науки РФ заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени в связи с тем, что его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности". Как сообщил Бабицкий на свой странице в социальной сети Facebook, "основная претензия носит содержательный характер: работа попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна".