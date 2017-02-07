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Диссовет МГУ не видит оснований для пересмотра диссертации Мединского

Наука
7 февраля, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
По словам декана исторического факультета МГУ, в представленных материалах отсутствуют указания на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты
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Владимир Мединский

Владимир Мединский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Диссертационный совет исторического факультета МГУ имени Ломоносова не нашел оснований для пересмотра диссертации министра культуры России Владимира Мединского. Об этом во вторник ТАСС сообщил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.

"Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета имени Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты", - сказал Тучков, отвечая на вопрос ТАСС о диссертации Мединского.

Декан добавил, что диссертационный совет при историческом факультете МГУ рассмотрел заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого и некоторые другие материалы, касающиеся диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук Владимира Ростиславовича Мединского, направленные на основании рекомендации Президиума ВАК при Минобрнауки России от 25 ноября 2016 года.

В начале октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) должен был рассмотреть заявление о лишении ученой степени Мединского. Однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге.

Позже СМИ сообщили, что ВАК отозвала направленное в диссертационный совет УрФу рассмотрение дела о лишении министра культуры ученой степени. Глава комиссии объяснил это тем, что истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете. Сообщалось, что теперь комиссия должна выбрать другой диссовет, который рассмотрит это дело. Президиум ВАК 25 ноября поручил диссертационному совету при историческом факультет МГУ им. Ломоносова рассмотреть диссертацию Мединского.

В апреле участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Министерство образования и науки РФ заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени в связи с тем, что его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", по мнению заявителя, "не имеет научной ценности".

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