Мединский готов к любой научной дискуссии по своей диссертации

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский готов к любой научной дискуссии, касающейся его диссертации.

Об этом ТАСС сказала пресс-секретарь министра Ирина Казначеева.

Ранее стало известно, что диссертационный совет исторического факультета МГУ имени Ломоносова не нашел оснований для пересмотра диссертации министра культуры. "Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета имени Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты", - сказал ТАСС декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.

"Насколько мне известно, диссертационный совет МГУ рассмотрел по существу данное дело и, отметив полное отсутствие в работе плагиата и не найдя каких-либо нарушений при защите диссертации, не видит оснований для дальнейшего обсуждения этого вопроса, - сказала пресс-секретарь Мединского. - Но, тем не менее, хочу добавить, что министр всегда готов к любой серьезной научной дискуссии (касающейся диссертации), никогда не отказывался от нее ни в эфире, ни на научных конференциях, он готов к этому и впредь".

Ранее диссертационный совет при историческом факультете МГУ рассмотрел заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого и некоторые другие материалы, касающиеся диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук Владимира Мединского, направленные на основании рекомендации президиума ВАК при Минобрнауки России от 25 ноября 2016 года.

В начале октября диссертационный совет Уральского федерального университета должен был рассмотреть заявление о лишении Мединского ученой степени, однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге.

Позже СМИ сообщили, что ВАК отозвала направленное в диссертационный совет УрФу рассмотрение дела; глава комиссии объяснил это тем, что истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете. Сообщалось, что комиссия должна выбрать другой диссовет, который рассмотрит это дело. 25 ноября президиум ВАК поручил рассмотреть диссертацию диссертационному совету при истфаке МГУ.

В апреле Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени в связи с тем, что его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", по мнению заявителя, "не имеет научной ценности".