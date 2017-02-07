Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский готов к любой научной дискуссии по своей диссертации

Наука
7 февраля, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ранее диссертационный совет истфака МГУ не нашел оснований для пересмотра диссертации министра
Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Мединский

Владимир Мединский

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский готов к любой научной дискуссии, касающейся его диссертации.

Об этом ТАСС сказала пресс-секретарь министра Ирина Казначеева.

Смотрите также

Диссовет МГУ не видит оснований для пересмотра диссертации Мединского
Глава Минобрнауки убеждена в отсутствии плагиата в диссертации Мединского
Минобрнауки: оценка диссертации Мединского станет ярким историческим спором

Ранее стало известно, что диссертационный совет исторического факультета МГУ имени Ломоносова не нашел оснований для пересмотра диссертации министра культуры. "Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета имени Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты", - сказал ТАСС декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.

"Насколько мне известно, диссертационный совет МГУ рассмотрел по существу данное дело и, отметив полное отсутствие в работе плагиата и не найдя каких-либо нарушений при защите диссертации, не видит оснований для дальнейшего обсуждения этого вопроса, - сказала пресс-секретарь Мединского. - Но, тем не менее, хочу добавить, что министр всегда готов к любой серьезной научной дискуссии (касающейся диссертации), никогда не отказывался от нее ни в эфире, ни на научных конференциях, он готов к этому и впредь".

Ранее диссертационный совет при историческом факультете МГУ рассмотрел заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого и некоторые другие материалы, касающиеся диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук Владимира Мединского, направленные на основании рекомендации президиума ВАК при Минобрнауки России от 25 ноября 2016 года.

В начале октября диссертационный совет Уральского федерального университета должен был рассмотреть заявление о лишении Мединского ученой степени, однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге.

Позже СМИ сообщили, что ВАК отозвала направленное в диссертационный совет УрФу рассмотрение дела; глава комиссии объяснил это тем, что истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете. Сообщалось, что комиссия должна выбрать другой диссовет, который рассмотрит это дело. 25 ноября президиум ВАК поручил рассмотреть диссертацию диссертационному совету при истфаке МГУ.

В апреле Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени в связи с тем, что его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", по мнению заявителя, "не имеет научной ценности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
9
Лауреатов Нобелевской премии на банкете угостили лангустинами и перепелами
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
2
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
3
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Украинские националисты разблокировали железную дорогу в Донецкой области
7
Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"
Темы дня
Реклама