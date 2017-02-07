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ВАК еще не получила заключения по диссертации Мединского

Наука
7 февраля, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Владимир Филиппов уточнил, что сможет прокомментировать вопросы об этой диссертации после получения официального заключения диссовета МГУ
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) не получила официального заключения по диссертации министра культуры России Владимира Мединского. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава ВАК Владимир Филиппов.

"Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки России не получала официального заключения по диссертации (Владимира) Мединского из МГУ имени Ломоносова", - сообщил Филиппов.

Глава ВАК добавил, что сможет прокомментировать вопросы, связанные с рассмотрением этой диссертации, после получения официального заключения из диссовета МГУ.

История вопроса

Ранее сегодня декан исторического факультета МГУ Иван Тучков сообщил ТАСС, что диссертационный совет исторического факультета МГУ имени Ломоносова не нашел оснований для пересмотра диссертации Мединского.

В то же время пресс-секретарь министра Ирина Казначеева сообщила, что Мединский готов к любой научной дискуссии, касающейся его диссертации.

В начале октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) должен был рассмотреть заявление о лишении ученой степени Мединского. Однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге.

Позже СМИ сообщили, что ВАК отозвала направленное в диссертационный совет УрФу рассмотрение дела о лишении министра культуры ученой степени. Глава комиссии объяснил это тем, что истек двухмесячный срок заявление в данном диссовете. Сообщалось, что теперь комиссия должна выбрать другой диссовет, который рассмотрит это дело. Президиум ВАК 25 ноября поручил диссертационному совету при историческом факультет МГУ им. Ломоносова рассмотреть диссертацию Мединского.

В апреле участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Министерство образования и науки РФ заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени в связи с тем, что его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", по мнению заявителя, "не имеет научной ценности".

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