Путин вручит молодым ученым президентские премии в области науки и инноваций за 2016 год

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, в День российской науки, примет в Кремле участие в церемонии вручения премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год.

Как сообщила пресс-служба Кремля, четыре президентских премии для молодых ученых в размере 2,5 млн рублей каждая были учреждены в 2008 году. Они присуждаются за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

Лауреатами премии за минувший год стали двое молодых ученых и два коллектива исследователей, работающие в областях физики, математики и медицины. Так, ученые НИЦ "Курчатовский институт" Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав Пославский награждены премией за исследования кварк-глюонной плазмы с использованием мегаустановок и создание основ новой высокопроизводительной системы компьютерной алгебры, ориентированной на проведение расчетов в области физики высоких энергий. За решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, создающее основы для развития робототехники, отмечен ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова РАН Александр Гайфуллин.

Исследователи Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Алексей Дмитриев и Анна Кудрявцева удостоены премии за расшифровку новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей. Премия также присуждена доктору физико-математических наук, младшему научному сотруднику Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН Илье Романченко за разработку гиромагнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов, способствующих защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий.