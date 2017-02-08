Имена победителей Всероссийской премии "За верность науке" назовут в Москве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Имена лауреатов III Всероссийской премии "За верность науке" будут оглашены в среду на торжественной церемонии в Московском международном Доме музыки, сообщает пресс-служба премии.

Премия в этом году будет вручена в восьми номинациях: лучшему популяризатору науки, за лучшую телепрограмму, радиопередачу, печатное издание, онлайн-проект, фотоработу о науке, лучший научно-популярный проект, также будет присуждена антипремия - ей отмечаются проекты, широко распространявшие лженауку.

Премия "За верность науке" учреждена Министерством образования и науки России. Все победители, кроме лауреатов антипремии, получат статуэтку в виде звезды и денежное вознаграждение размером в 100 тысяч рублей.

Лучший популяризатор науки

На титул "Популяризатор науки" в этом году претендуют восемь человек, в том числе один из основателей сообщества "Диссернет" Михаил Гельфанд, автор лекций по новгородским раскопкам Андрей Зализняк, научный журналист Ася Казанцева, а также известный лектор, автор популярных книг "Русский со словарем" и "О чем речь" Ирина Левонтина. Кроме того, в список номинантов вошли один из авторов проекта "Элементы.ру" Елена Наймарк, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин, научный журналист Александр Соколов и ведущая научно-популярных передач Татьяна Черниговская.

Самые антинаучные

В шорт-лист номинантов на антипремию "За верность науке" в этом году вошли: телепрограмма "Битва экстрасенсов", "Национальный совет по гомеопатии", а также информагентство REGNUM, которое оказалось в списке за систематическую пропаганду альтернативной климатологии, отрицающей парниковый эффект, и псевдонаучные публикации. Жюри также сочло, что информагентство стало "каналом продвижения псевдонаучных заявлений ряда российских ученых о реализации ими биологической трансмутации элементов и ее использовании для очистки радиоактивных отходов", пояснил ТАСС член жюри премии Егор Быковский.

"Битва экстрасенсов" - это российское телешоу телеканала ТНТ, снятое на основе британского Britain's Psychic Challenge. Первый сезон вышел в феврале 2007 года, а к настоящему моменту на экран выпущено уже 17 сезонов шоу.

"Национальный совет по гомеопатии" запомнился в 2016 году иском к журналу "Вокруг света" из-за статьи "Растворенная магия". В тексте, автором которого стала Ася Казанцева, приводились научные доказательства неэффективности гомеопатических средств. В конце декабря прошлого года главный редактор журнала Сергей Апресов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что "Национальный совет по гомеопатии" проиграл суд.