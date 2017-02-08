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"Росэлектроника" создала носитель на растительной основе, превосходящий DVD и BluRay

Наука
8 февраля, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Общий объем хранимой информации на новом носителе в виде компакт-диска может достигать 1 терабайта, скорость чтения - до 12 гигабит в секунду
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) создали на замену CD, DVD и BluRay оптический носитель информации, в состав которого входят вещества растительного происхождения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Многослойный носитель состоит из фоточувствительных слоев, записывающих информацию, и полимерных, которые направляют и распределяют свет считывающего лазера. "Для формирования функциональных фоточувствительных слоев использованы вещества класса хромонов - фенольные соединения, образующиеся в растениях", - отметили в "Росэлектронике".

"Разработанные носители информации превосходят существующие форматы CD, DVD и BluRay по объему хранения, эффективности способа и скорости считывания", - сказали в холдинге.

Общий объем хранимой информации на новом носителе в виде компакт-диска может достигать 1 терабайта, скорость чтения - до 12 гигабит в секунду, в то время как стандартный BluRay максимум может содержать до 50 гигабайт при скорости считывания в 576 мегабит в секунду.

Принцип записи информации на растительный носитель будет иным, чем в существующих оптических дисках. На DVD, например, информация записывается за счет "прожига" лазером ямок в материале диска (так называемые питы). Существует предельный минимальный размер питов, также есть ограничение по количеству слоев диска.

В новых носителях, которые будут производиться в ЦНИТИ "Техномаш", запись происходит за счет способности хромонов менять свои свойства (они начинают светиться) под воздействием света определенной силы. Такой диск может содержать намного большее количество записывающих слоев.

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