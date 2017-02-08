МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских ученых с профессиональным праздником - Днем российской науки. Он выразил уверенность, что прорывные открытия в самых разных сферах будут совершены именно учеными из РФ. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Сегодня перед отечественной наукой стоят масштабные задачи, связанные с перевооружением и модернизацией промышленности, повышением ее эффективности и формированием новой экономики - экономики знаний, лидерства и инноваций. Результатом ваших исследований должны стать передовые технологии, оригинальные технические решения, новейшие лекарства и медицинское оборудование, другая конкурентоспособная продукция, востребованная на мировом рынке. И я уверен, что прорывные открытия в самых разных сферах будут совершены именно российскими учеными", - отметил премьер.

Медведев также подчеркнул, что Россия "всегда была богата талантами, гордилась выдающимися изобретателями и первооткрывателями, знаменитыми исследователями и экспериментаторами". "Эти люди, как и современная академическая элита, составляют цвет нации, ее интеллектуальный потенциал. Фундаментальные труды российских ученых, разработки конструкторов и инженеров позволили нашей стране занять лидирующие позиции, проложили человечеству дорогу в космос, создали мощный энергетический комплекс, надежный ядерный щит, а также помогли добиться успехов в сельском хозяйстве, медицине, культуре", - добавил председатель правительства РФ.

Медведев пожелал российским ученым удачи, творческой энергии и ярких идей.