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Лаборатория по разработке технологии жидкостного дыхания открылась в Москве

Наука
8 февраля, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Отмечается, что в ближайшей и среднесрочной перспективе коллектив лаборатории будет углубленно исследовать и совершенствовать эту экспериментальную технологию в интересах биомедицины
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) открыл в Москве на базе НИИ медицины труда лабораторию по разработке технологии жидкостного дыхания, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фонда.

"8 февраля, в День российской науки, Фонд перспективных исследований открыл на базе ФГБНУ "НИИ медицины труда" лабораторию, сотрудники которой будут работать над развитием проекта по разработке технологии жидкостного дыхания", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в ФПИ, в ближайшей и среднесрочной перспективе коллектив лаборатории будет углубленно исследовать и совершенствовать эту экспериментальную технологию в интересах биомедицины. "Наиболее важной научной задачей на сегодняшний день представляется изучение особенностей влияния кислородопроводящих жидкостей на газообмен и другие функции клеток, тканей и органов млекопитающих", - сказали в пресс-службе.

Научно-технический совет ФПИ одобрил реализацию соответствующего проекта весной 2016 года. После этого начались натурные испытания на мышах и других мелких животных, а затем на собаках.

Жидкостное дыхание

Разработка технологии жидкостного дыхания связана с проблемой спасения экипажей подводных лодок с больших глубин. Ключевой при этом является проблема, связанная с кессонной болезнью, которая может привести к гибели подводников при их быстром автономном всплытии на поверхность. При жидкостном дыхании, которое заключается в заполнении легких жидкостью, насыщенной растворенным кислородом, который проникает в кровь, эта проблема исключается.

Для реализации проекта необходимо подобрать рецептуру жидкости, определить технологии введения и выведения состава жидкости, обеспечить вывод углекислого газа, а также решить проблему медикаментозной поддержки человека.

Кроме подводников, жидкостное дыхание может быть использовано летчиками и космонавтами, которые также работают в условиях низкого или высокого давления.

Также результаты проводимых исследований найдут самое широкое применение в медицине, как в области неотложного лечения различных заболеваний и поражений легких (термических и химических ожогов, недоразвития легких у недоношенных детей, бронхообструктивных, инфекционных и других тяжелых заболеваний), так и в качестве субтехнологии для сопровождения различного вида сложных хирургических вмешательств.

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