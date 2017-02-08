ВАК рассмотрит диссертацию Мединского после получения решения диссовета МГУ

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС /. Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) решит, как дальше рассматривать диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского после получения решения диссертационного совета МГУ. Об этом сообщил журналистам глава ВАК Владимир Филиппов, отметив, что пока такого заключения ВАК не получила.

"Когда мы получим в ВАК официальное заключение, на заседании экспертного совета ВАК, на заседании президиума ВАК будет обсуждаться и приниматься решение о дальнейших механизмах действия, каким путем нам дальше рассматривать эту диссертацию", - сказал он.