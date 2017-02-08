Путин назвал достижения российской науки национальным и мировым достоянием

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Достижения российской науки являются не только национальным, но и мировым достоянием. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе вручения премий молодым российским ученым в области науки и инноваций.

"Сердечно поздравляю тех, кто занимается наукой, с праздником, с Днем российской науки. Значение этого праздника выходит за рамки сообщества ученых. Российская наука, ее традиции, школы, уникальные достижения, безусловно, не только общенациональное, но и мировое достояние", - сказал Путин.

По словам президента, перед Россией и всем миром стоят масштабные вызовы технологического развития, обеспечения экологической, биологической и продовольственной безопасности. Характер и сложность этих задач, по мнению Путина, таковы, что решить их можно только с помощью науки и современных технологий.

Глава государства напомнил, что в конце 2016 года была утверждена стратегия технологического развития России, в которой определены основные приоритеты в сфере научных достижений. В стратегии также обозначена задача поиска ответов на глобальные вызовы будущего. "Очень важно, чтобы в этой работе активно участвовали и молодые исследователи, их поддержке в стратегии уделено особое внимание", - отметил Путин. Для этого Российским научным фондом сейчас разрабатывается специальная программа направленная на то, чтобы талантливые и высокообразованные люди стремились полностью реализовать себя в России.

Лауреаты

Говоря о заслугах лауреатов, Путин отметил работу сотрудников НИЦ "Курчатовский институт", которые получили важные данные в результате экспериментов на базе Большого андронного коллайдера. "В его создание, в реализацию этого важного международного проекта наша страна внесла существенный, крупный вклад. Отрадно, что молодые ученые России имеют возможность работать на этом самом мощном в мире ускорителе", - заявил президент. По его словам, лауреатам премии удалось получить результаты, позволяющие лучше понять, как возникла Вселенная.

Ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова РАН Александр Гайфуллин создал новое направление, развивающее теорию изгибаемых многогранников. По словам Путина, результаты этой работы имеют практическое значение для конструирования роботов.

Глава государства отметил и заслуги исследователей Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Алексея Дмитриева и Анны Кудрявцевой, которые создали маркеры, позволяющие диагностировать наиболее распространенные виды онкологических заболеваний. Путин подчеркнул, что эти наработки уже используются не только в России, но и в ведущих клиниках 15 стран мира.

Работа доктора физико-математических наук, младшего научного сотрудника Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН Ильи Романченко позволила получить образцы генераторов сверхмощных радиоимпульсов, которые способны блокировать работу электронных устройств и могут быть использованы в борьбе с терроризмом.

"Высокие достижения в любом научном направлении открывают дорогу к новым прорывным идеям, - подчеркнул Путин. - Это доказывает деятельность наших лауреатов, которые смело идут по непройденному пока никем пути, опираются на лучшие традиции ведущих научных школ". Президент поблагодарил молодых ученых за труд и упорство, за дерзость научного поиска и веру в свое призвание, а также за полученные результаты.