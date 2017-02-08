В Саратове разработали покрытие для имплантов стоимостью в 10 раз ниже аналогов

САРАТОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного технического университета разработали инновационное покрытие для имплантов, себестоимость которого более чем в 10 раз ниже, чем у зарубежных аналогов. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал один из авторов разработки, заведующий кафедрой "Сварка и металлургия" СГТУ им. Гагарина Игорь Родионов.

"Мы предложили вообще исключить использование специальных дорогостоящих сырьевых материалов (порошков, жидких реагентов, мишеней). Покрытие будет синтезироваться в воздушной атмосфере, активным веществом является кислород. Этот процесс называется оксидирование. Процесс оксидирования был известен давно, но никто раньше не решался широко использовать его в медицине. Себестоимость такого покрытия более чем в 10 раз ниже, чем у зарубежных аналогов. Это позволяет достичь конечной цели - сделать медицинские изделия более доступными широкому кругу пациентов", - пояснил Родионов.

Основные направления медицины, требующие использования имплантатов - это травматология, ортопедия, стоматология, нейрохирургия. На каждый имплантат обязательно необходимо наносить биосовместимое покрытие, которое не вызывало бы аллергических, иммунных реакций и воспалительных процессов. Кроме того, имплантаты должны плотно соединяться с костной тканью, так чтобы биотехническая система выдерживала физиологические нагрузки.

По словам Родионова, до сих пор для покрытия медико-технических конструкций использовали кальцийфосфатную биокерамику и различные биополимеры. Стоимость расходных материалов очень высока, к тому же процесс нанесения крайне сложен: чтобы нанести биокерамику на металл, нужно дорогостоящее и энергоемкое оборудование. Оксидирование же значительно упрощает процесс.

"Мы просто нагреваем поверхность с помощью специальной высокочастотной установки. При нагреве происходит модифицирование поверхности - на ней образуются наноразмерные кристаллы оксидов металлов - титана, циркония, тантала и т.д. Эти кристаллы обладают повышенной биосовместимостью и, что самое главное, не вызывают выраженных иммунных и аллергических реакций", - рассказал один из авторов разработки, доцент кафедры "Сварка и металлургия" Александр Фомин.

Эффективность проверена

Ученые уверены - обработанный на установке имплант становится прочнее, его поверхность приобретает большую твердость и износостойкость. Такой имплантат сможет находиться в организме не менее 20-30 лет. Чтобы доказать возможность использования имплантатов с покрытием, ученые провели множество экспериментов. Для начала на животных: была изготовлена пробная партия имплантатов для ветеринарной клиники аграрного университета.

Несколько десятков операций прошли успешно, имплантаты отлично прижились на лохматых пациентах. "Уже есть и первый опыт использования разработки на человеке. Мы изготовили стоматологический имплантат, который установили в одной из частных клиник анонимному пациенту. Пациент остался доволен, никаких нареканий к использованию нашего метода у него нет", - уточнил еще один автор проекта, кандидат технических наук Владимир Кошуро.

Разработкой заинтересовались медики

"Необходимость в подобного рода изделиях в медицине очень большая. Покрытиями и их модификациями давно занимаются во всем мире, но то, что придумали ученые СГТУ, - один из лучших методов стабилизации имплантата в костной ткани. Проект подразумевает развитие импортозамещения, простота и энергоемкость метода, как мне кажется, позволит производить имплантаты в достаточных объемах для страны", - поделилась мнением профессор СГМУ, врач-ортопед 9-й городской больницы Саратова Кристина Левченко.

Инновации поддержат

Недавно стало известно, что Минобрнауки решило финансировать проект, выделив на него 30 млн рублей. Ожидается, что ученые будут получать ежегодно по 10 млн рублей ближайшие три года. Деньги планируется потратить на развитие научной составляющей проекта, закупку дополнительного оборудования, представление полученных результатов научной общественности, зарплату исполнителям.

Кроме того, в конце 2016 года разработка была рекомендована Федеральным институтом промышленной собственности для включения в список наиболее перспективных изобретений. Этот список включает изобретения в самых разных отраслях, его составляют ведущие отраслевые эксперты Роспатента.

"Решение должно быть принято в течение 2017 года. Мы ожидаем, что наше изобретение будет замечено на федеральном уровне, что позволит в дальнейшем внедрить изобретение в медицину, упростить изготовление и установку имплантатов и, в конечном итоге, улучшить качество жизни людей, которые столкнулись с теми или иными медицинскими проблемами", - резюмировал Фомин.