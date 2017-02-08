В Японии разработали очки для быстрой диагностики глаукомы

ТОКИО, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Группа исследователей из японского Университета Кансай и Медицинского колледжа Осаки разработала специальные очки, с помощью которых можно в короткие сроки провести диагностику глаукомы. В настоящее время оборудование проходит испытание и уже в 2018 году может поступить на рынок.

Как говорят разработчики, одним из следствий глаукомы может стать потеря зрения, причем на ранних стадиях происходит лишь частичная потеря зрения. Если заболевание диагностировано на этой стадии, то дальнейшее его развитие можно приостановить.

Однако современные методы диагностики иногда бывают слишком затратными по времени и во время стандартных медицинских осмотров не проводятся, из-за чего пациенты обращают внимание на свой недуг слишком поздно. Придуманное же изобретение в форме очков позволяет провести все необходимые тесты всего за пять минут.

Пациенту необходимо следить за перемещением серой точки, которая проецируется на встроенные в устройство дисплеи. Специальный датчик в это время фиксирует движение глаз, благодаря чему врачи могут сделать выводы о проблемах со зрением.

В апреле разработчики планируют провести более масштабные испытания, чем сейчас, и в случае успеха новинка может поступить на коммерческий рынок. Для этого ученые ведут переговоры с одной из местных компаний, специализирующихся на производстве подобного оборудования.

По статистике министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, глаукома диагностируется примерно у каждого двадцатого жителя страны в возрасте старше 40 лет. Это заболевание является причиной 20% случаев потери зрения.