РАН недовольна развитием прикладных наук в России

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российская академия наук недовольна ситуацией в сфере прикладной науки. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент РАН Владимир Фортов.
"Мы недовольны тем, как сегодня развивается особенно прикладная наука. Если Академия наук еще сохранила свою структуру, кадры, управление, то в прикладных институтах ситуация очень плохая", - сказал Фортов.
Президент РАН отметил, что в Советском Союзе было более сотни отраслевых министерств, при каждом из них был свой отраслевой институт, хотя это не всегда было оправдано. Сейчас, отметил Фортов, осталось около 20 министерств, а "лишние", оставшиеся с советских времен институты, или проданы, или просто пропали, а с ними и отрасли прикладной науки.
Однако Фортов надеется на то, что ситуация в скором времени поменяется в лучшую сторону благодаря тому, что главой Минобрнауки России в 2016 году стала Ольга Васильева, а в этом году одним из ее заместителей был назначен академик Григорий Трубников.