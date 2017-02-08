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РАН недовольна развитием прикладных наук в России

Наука
8 февраля, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Президент академии Владимир Фортов отметил, что "оставшиеся с советских времен институты, или проданы, или просто пропали, а с ними и отрасли прикладной науки"
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Президент РАН Владимир Фортов

Президент РАН Владимир Фортов

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российская академия наук недовольна ситуацией в сфере прикладной науки. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент РАН Владимир Фортов.

"Мы недовольны тем, как сегодня развивается особенно прикладная наука. Если Академия наук еще сохранила свою структуру, кадры, управление, то в прикладных институтах ситуация очень плохая", - сказал Фортов.

Президент РАН отметил, что в Советском Союзе было более сотни отраслевых министерств, при каждом из них был свой отраслевой институт, хотя это не всегда было оправдано. Сейчас, отметил Фортов, осталось около 20 министерств, а "лишние", оставшиеся с советских времен институты, или проданы, или просто пропали, а с ними и отрасли прикладной науки.

Однако Фортов надеется на то, что ситуация в скором времени поменяется в лучшую сторону благодаря тому, что главой Минобрнауки России в 2016 году стала Ольга Васильева, а в этом году одним из ее заместителей был назначен академик Григорий Трубников.

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Фортов, Владимир Евгеньевич
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