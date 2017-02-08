Ученые Перми разработали способ добычи драгметаллов с помощью химических реагентов

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ПЕРМЬ, 8 февраля./Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Ученые Пермского университета (ПГНИУ) создали химические реагенты, которые позволяют добывать из воды редкие и драгоценные металлы, а также вредные для здоровья человека компоненты, попавшие в окружающую среду из промышленных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
"В основе наших реагентов лежит органическое вещество антипирин. При его взаимодействии с определенными кислотами происходит процесс экстракции - выделения веществ из воды. Таким образом, можно получить различные металлы, в том числе серебро, золото и платину, а также кобальт, таллий и даже некоторые радиоактивные элементы", - рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что сейчас в России в данном направлении работает три научных центра, но все из них столкнулись с проблемой небольшой емкости - самого реагента нужно затратить большое количество, при этом из воды он выделяет совсем немного нужного вещества.
Метод, созданный пермскими учеными, позволяет получить до 100% искомого материала, при этом ресурсы для реакции затрачиваются минимальные.
Разработка пермских химиков будет полезна для металлургических предприятий, а также для тех, кто активно использует и исследует водные ресурсы, в том числе для службы экологического надзора и охраны природы.