РАН объявила номинантов на Золотую медаль за пропаганду научных знаний

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Экспертная комиссия Российской академии наук представила российских ученых, ставших номинантами на Золотую медаль за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний.

Об этом сообщает пресс-служба РАН.

За Золотую медаль поборются два номинанта. Первый - руководитель лаборатории когнитивных исследований СПбГУ и кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская. Она номинирована за цикл авторских программ "Ночь. Интеллект. Черниговская" на Пятом канале; фильмы и программы "Наблюдатель", "Правила жизни" на телеканале "Культура", программы "Очевидное-невероятное", "Истории из будущего", "Гордон" ("Диалоги"); лекции, дискуссии и другие публичные выступления.

Вторым номинантом является коллектив авторов под руководством заведующего лабораторией популяризации и пропаганды математики при Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН Николая Андреева. Они отмечены за серию проектов "Математические этюды", "Механизмы П. Л. Чебышева", архив книгоиздательства Mathesis, архив журнала "Вестник опытной физики и элементарной математики", приложения для мобильных устройств с математическим содержанием, книгу "Математическая составляющая".

Золотая медаль РАН присуждается с 2012 года. Первым ее победителем стал известный физик Сергей Капица.

Помимо лауреата Золотой медали экспертная комиссия РАН также определила дипломантов по приоритетным направлениям развития науки. Они представлены в номинациях "Информационно-телекоммуникационные системы", "Науки о жизни", "Гуманитарные и общественные науки", "Рациональное природопользование", "Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика". Отмеченные комиссией работы включают в себя проект производства мраморной говядины, энциклопедию "Лекарственные растения Дагестана", моделирование полета женского экипажа к Луне "Луна-2015".

В этом году генеральным партнером Золотой медали РАН за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний "Научные достижения России" является компания Huawei. Церемония награждения лауреатов состоится 16 февраля в московском Центральном доме ученых РАН.