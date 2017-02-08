Академик РАН Андрей Зализняк стал лауреатом премии "За верность науке"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лауреатом Всероссийской премии "За верность науке" в номинации "Популяризатор науки - 2016" стал академик РАН Андрей Зализняк, доказавший подлинность "Слова о полку Игореве".

Об этом было объявлено на торжественной церемонии вручения премии в Московском международном Доме музыки.

Начиная с XVIII века, подлинность древнерусского произведения вызывала сомнения. Некоторые исследователи предполагали, что оно было написано не ранее XV века. Работа Зализняка доказывает, что "Слово" было создано в конце XII века.

Академик заложил также основы изучения древненовгородского диалекта по материалу обнаруженных в ходе археологических раскопок в Новгороде берестяных грамот. Зализняк является активным популяризатором науки, его ежегодные лекции по итогам новгородских раскопок собирают полные аудитории.

Зализняк является членом Парижского и Американского лингвистических обществ. Он лауреат Демидовской премии 1997 года, премии Александра Солженицына 2007 года, Государственной премии России 2007 года. В 2007 году Зализняк был награжден Большой золотой медалью Российской академии наук.

Лучшей радиопрограммой о науке стал "Гранит науки" - авторская передача Марины Аствацатурян на радио "Эхо Москвы". Премию за лучшую телепередачу за популяризацию науки получил телевизионный альманах "Черные дыры, белые пятна" на канале "Культура". Статуэтку в виде звезды за лучший онлайн проект о науке получил сайт "Постнаука" - проект о современной фундаментальной науке и ученых, которые ее создают.

Лучшим периодическим печатным изданием о науке стал журнал "Наука и жизнь", первый номер которого вышел в 1890 году. Научно-популярным офлайн-проектом года признан культурно-просветительский центр "Архэ". Лучшим фотопроектом по науке стала "Красивая наука", визуализирующая научную информацию.

Всероссийская премия "За верность науке" в этом году вручается в восьми номинациях. Также будет присуждена антипремия - ей отмечаются проекты, широко распространявшие лженауку.

Премия учреждена Министерством образования и науки России. Все победители, кроме лауреатов антипремии, получат статуэтку в виде звезды и денежное вознаграждение размером в 100 тысяч рублей.