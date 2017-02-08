"Битву экстрасенсов" признали самой антинаучной передачей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Телевизионная передача "Битва экстрасенсов" стала победителем антипремии "За верность науке". Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии вручения награды, сообщает корреспондент ТАСС.

Телепередача "Битва экстрасенсов" - это российское телешоу канала ТНТ, снятое на основе британского Britain's Psychic Challenge. Первый сезон вышел в феврале 2007 года, а к настоящему моменту на экран выпущено уже 17 сезонов шоу. Жюри всероссийской премии "За верность науке" отметило эту передачу антипремией.

Другими номинантами на антинаграду были "Национальный совет по гомеопатии" и информагентство Regnum. Последнее было номинировано на антипремию за систематическую пропаганду альтернативной климатологии, отрицающей парниковый эффект, и псевдонаучные публикации ряда российских ученых о реализации ими биологической трансмутации элементов и ее использовании для очистки радиоактивных отходов.

"Национальный совет по гомеопатии" претендовал на антипремию, поскольку в 2016 году подал иск к журналу "Вокруг света" из-за статьи "Растворенная магия". В тексте, автором которого стала популяризатор науки журналист Ася Казанцева, приводились научные доказательства неэффективности гомеопатических средств. В конце декабря прошлого года главный редактор журнала Сергей Апресов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что "Национальный совет по гомеопатии" проиграл суд.

Всероссийская премия "За верность науке" в этом году вручается в восьми номинациях: лучшему популяризатору науки, за лучшую телепрограмму, радиопередачу, печатное издание, онлайн-проект, фотоработу о науке, лучший научно-популярный проект. Также присуждается антипремия - ей отмечаются проекты, широко распространявшие лженауку.

Премия учреждена Министерством образования и науки России. Все победители, кроме лауреатов антипремии, получат статуэтку в виде звезды и денежное вознаграждение размером в 100 тыс. рублей.