В Японии создан прибор для экспресс-выявления вирусных заболеваний

ТОКИО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. В Японии разработан уникальный компактный прибор весом всего 500 граммов, который позволяет примерно за 10 минут определить у человека наличие и тип той или иной инфекционной болезни, вызываемой различными вирусами и бактериями.

"Его продажу предполагается начать уже в текущем году", - сообщил ТАСС официальный представитель компании Nihon Itagarasu, которая разработала эту установку совместно со специалистами Национального института промышленных наук и технологий (Сансокэн).

Сейчас для того, чтобы выявить наличие и определить тип вируса, требуется стационарное тяжелое оборудование, которое находится только в специализированных учреждениях. Сама процедура такого рода в настоящее время занимает в Японии порядка часа. "Новый прибор позволяет делать это примерно за десять минут по образцам слюны или крови", - рассказал представитель компании. Прибор работает от специальной батареи, он может легко доставляться в отдаленные районы, использоваться в обычных поликлиниках, на предприятиях пищевой промышленности, на борту самолетов, на фермах в случае возникновения, например, подозрений на птичий грипп.

"Однако работа с прибором требует специальных знаний, он рассчитан на профессионалов, - пояснил представитель компании. - Думаю, что пока установка не будет применяться на бытовом уровне".

По словам представителя компании, на данном этапе созданы лишь пробные образцы прибора, его цена не определена. "Нынешние стационарные установки для такого же анализа стоят 2-3 млн иен ($18-27 тыс.), - пояснил сотрудник. - Мы намерены сделать наш прибор существенно дешевле - менее миллиона иен (менее $9 тыс.)".