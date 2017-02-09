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Астрономы МГУ создали каталог 800 тысяч галактик

Наука
9 февраля, 8:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В каталоге представлены звездный состав каждой галактики, а также их яркости в диапазонах длин волн от ультрафиолетового до инфракрасного
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Астрономы МГУ имени М. В. Ломоносова в сотрудничестве с французскими коллегами создали каталог RCSED с информацией о 800 тысячах галактик. Подобного каталога для такого большого количества объектов в мире никогда не было, сообщает пресс-служба МГУ.

"Каталог представляет собой самый большой в мире однородный набор данных для галактик", - указано в пресс-релизе вуза.

Из каталога можно узнать о звездном составе каждой галактики, их яркости в диапазонах длин волн от ультрафиолетового до инфракрасного. "То есть теперь, обратившись лишь к одному каталогу, можно увидеть спектр, поступающий из обзора SDSS (Sloan Digital Sky Survey, или Слоановский цифровой небесный обзор), а также результаты измерения спектральных линий, по которым определяется химический состав как звезд, так и газа, содержащихся в этих галактиках", - поясняют в МГУ.

Представленный в RCSED анализ форм эмиссионных линий является самым подробным и точным по сравнению с данными иных каталогов, подчеркивает один из авторов проекта, старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Иван Катков.

"Реализовать наш совместный проект по созданию RCSED стало возможным во многом благодаря применению междисциплинарных подходов работы с большими данными (big data)", - добавляет Катков.

Описание каталога опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Supplement.

Расширение на 7 млрд лет

RCSED планируется расширять. В настоящее время ученые обсуждают, какой путь роста рациональнее: расширять выборку галактик, либо количество и качество данных по каждому объекту.

В ближайшее время в каталог точно добавят еще 300-400 тысяч галактик из архива Hectospec, что позволит RCSED продвинуться в космологической шкале - до красного смещения 0,7. Пока в каталоге представлены преимущественно близкие по космологическим меркам галактики, красное смещение у которых не более 0,3. То, что было ранней Вселенной, в каталоге пока представлено в меньшей степени.

"Если к этой выборке подключить галактики из обзора DEEP, проведенного с 10-м телескопом имени Кека в начале 2000-х годов, то можно получить представление об объектах на красном смещении до единицы, то есть за последние 7 млрд лет", - сообщают в МГУ.

Работа по составлению каталога была поддержана совместным грантом Российского фонда фундаментальных исследований и Национального центра научных исследований Франции. На более ранних этапах работы велись благодаря грантам Российского научного фонда, президента РФ, а также французскими ресурсами.

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