Глава РАН надеется на сокращение бюрократической нагрузки на ученых в ближайшее время

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Российской академии наук Владимир Фортов надеется на сокращение объема бумажной работы у ученых в скором времени. Об этом он заявил на пресс-конференции в РАН.

"С министерством (образования и науки - прим. ТАСС), наверное, ситуация будет поправлена в ближайшее время. Там новый заместитель (главы ведомства Ольги Васильевой - прим. ТАСС) академик молодой Григорий Трубников. Он тоже настроен, как все нормальные люди, он эти бумаги ненавидит", - сказал Фортов.

Президент РАН таким образом поддержал лауреата президентской премии в области науки инноваций молодым ученым Анну Кудрявцеву, которая сказала о большой бюрократической нагрузке.

"Что действительно отвлекает от работы - это огромное количество документов, которые сейчас появились, которые требуют заполнения", - отметила она.

Кудрявцева сказала, что "конкретно в академию много бумаг не нужно", а для ФАНО и Минобрнауки ученым приходится готовить множество отчетов.

Сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Кудрявцева вместе с коллегой Алексеем Дмитриевым стала лауреатом президентской премии в области науки и инноваций молодым ученым 2016 года за работу по расшифровке новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей.