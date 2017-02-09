Глава РАН надеется на сокращение бюрократической нагрузки на ученых в ближайшее время

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Российской академии наук Владимир Фортов надеется на сокращение объема бумажной работы у ученых в скором времени. Об этом он заявил на пресс-конференции в РАН.
"С министерством (образования и науки - прим. ТАСС), наверное, ситуация будет поправлена в ближайшее время. Там новый заместитель (главы ведомства Ольги Васильевой - прим. ТАСС) академик молодой Григорий Трубников. Он тоже настроен, как все нормальные люди, он эти бумаги ненавидит", - сказал Фортов.
Президент РАН таким образом поддержал лауреата президентской премии в области науки инноваций молодым ученым Анну Кудрявцеву, которая сказала о большой бюрократической нагрузке.
"Что действительно отвлекает от работы - это огромное количество документов, которые сейчас появились, которые требуют заполнения", - отметила она.
Кудрявцева сказала, что "конкретно в академию много бумаг не нужно", а для ФАНО и Минобрнауки ученым приходится готовить множество отчетов.
Сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Кудрявцева вместе с коллегой Алексеем Дмитриевым стала лауреатом президентской премии в области науки и инноваций молодым ученым 2016 года за работу по расшифровке новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей.