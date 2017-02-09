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Работы ведущего историка Кольского Заполярья выложены в открытый доступ

Наука
9 февраля, 16:06 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 9, февраля. /ТАСС
В настоящее время электронная коллекция областной научной библиотеки насчитывает 21 книгу историка
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МУРМАНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Исследования самого крупного историка Кольского Заполярья Алексея Киселева впервые выложены в открытый доступ в интернете на портале "Кольский Север" областной научной библиотеки. Как сообщила корреспонденту ТАСС заведующая отделом электронной библиотеки учреждения Татьяна Леонтьева, в электронном виде представлены наиболее полные исследования по Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной войнам, истории саамов, ГУЛАГа.

"На сегодня в электронной коллекции - 21 книга историка", - уточнила собеседница агентства.

Профессор Киселев уже много десятилетий является ведущим специалистом по истории Кольского Заполярья. Он автор более 1000 научных работ, многих учебных изданий, научно-популярных книг, статей в периодической печати.

Среди наиболее известных трудов Киселева - "Родное Заполярье", первое фундаментальное исследование советского периода истории на Мурмане. По словам библиотекаря, не все регионы России до сих пор имеют подобные труды. Книга "Как жили и сражались..." документально описывает жизнь мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Документы, письма, воспоминания показывают повседневную жизнь прифронтового Мурманска, жизнь детей и женщин в тылу, культуру края в годы войны.

Электронная библиотека "Кольский Север" является крупнейшим ресурсом с научными и литературными произведениями авторов региона.

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