Исследователи ВШЭ представили портрет современного российского ученого

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Среднестатистический российский ученый - это мужчина 47 лет, который работает в сфере технических наук; каждый третий имеет научную степень. Таковы данные за 2015 год, опубликованные в статистическом сборнике "Индикаторы науки - 2017", который был подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ) при поддержке Минобрнауки и Росстата.

Статистический сборник представляет данные по 379,4 тыс. российских исследователей. Согласно представленной информации, российские исследователи "помолодели" за пять лет, которые охватывает работа, - сейчас самый большой процент исследователей (22,7%) приходится на возрастную группу 30-39 лет (в 2010 году в этой группе находились только 16,2% российских ученых), тогда как в 2010 году самой многочисленной была группа 50-59 лет - ее доля составляла 24% от общего числа ученых. При этом доля ученых в возрасте до 29 лет выросла незначительно - с 19,3% в 2010 году до 20,2% в 2015 году.

По данным исследования, в 2015 году из 379,4 тыс. российских исследователей 28 тыс. человек имеют степень доктора наук (20,8 тыс. из них - мужчины, 7,2 тыс. - женщины), а 83,4 тыс. - степень кандидата наук (48,5 тыс. из них - мужчины, 34,9 тыс. - женщины). По сравнению с 1994 годом российские доктора наук "постарели" на пять лет - средний показатель возраста доктора наук вырос с 58 лет в 1994 году до 63 лет в 2015 году. Кандидаты наук стали старше на два года - с 49 лет в 1994 году до 51 года в 2015 году.

Большее количество российских исследователей занимается техническими науками - 231,8 тыс. человек (61,1% от общего числа исследователей). На втором месте по численности находятся естественные науки (представлены 86,7 тыс. исследователей, или 22,9%), на третьем - общественные науки (20,8 тыс. человек или 5,5%). Гуманитарными науками занимается 12,8 тыс. ученых (3,4% от общего числа ученых). Тем не менее, наибольшее количество докторов и кандидатов наук занимается естественными науками (43,6% от общего числа докторов наук и 40,4% от общего числа кандидатов).

К "исследователям" авторы сборника относят работников, профессионально занимающихся исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющих создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также управление этими видами деятельности.

Авторы сборника отмечают, что используют статистику, собранную Росстатом, но самостоятельно разрабатывают методологию, понятийный аппарат, классификации, статистические формы и инструкции.