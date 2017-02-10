"Би-би-си": Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ скончался в возрасте 83 лет

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Британский физик Питер Мэнсфилд, один из разработчиков метода магнитно-резонансной томографии (МРТ), скончался в четверг в возрасте 83 лет. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".
"Будучи выдающимся ученым и первооткрывателем в своей области, он (Мэнсфилд - прим. ТАСС) был также любящим и преданным мужем, отцом и дедом, которого нам будет не хватать", - приводит телеканал заявление семьи Мэнсфилда.
В 1964 году исследователь стал профессором Ноттингемского университета, где он преподавал на протяжении 30 лет. В 2003 году ему вручили Нобелевскую премию в области медицины за изобретение МРТ.