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"Би-би-си": Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ скончался в возрасте 83 лет

Наука
10 февраля, 2:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Питер Мэнсфилд на протяжении 30 лет преподавал в Ноттингемском университете
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Питер Мэнсфилд

Питер Мэнсфилд

© AP Photo/Sang Tan, архив

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Британский физик Питер Мэнсфилд, один из разработчиков метода магнитно-резонансной томографии (МРТ), скончался в четверг в возрасте 83 лет. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".

"Будучи выдающимся ученым и первооткрывателем в своей области, он (Мэнсфилд - прим. ТАСС) был также любящим и преданным мужем, отцом и дедом, которого нам будет не хватать", - приводит телеканал заявление семьи Мэнсфилда.

В 1964 году исследователь стал профессором Ноттингемского университета, где он преподавал на протяжении 30 лет. В 2003 году ему вручили Нобелевскую премию в области медицины за изобретение МРТ.

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