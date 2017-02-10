Демидовские премии 2016 года вручат в Екатеринбурге физику-теоретику, археологу и химику

Демидовские премии 2016 года вручат в Екатеринбурге физику-теоретику, археологу и химикуНаука 10 февраля, 6:07
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Демидовские премии 2016 года вручат в пятницу в Екатеринбурге академику Валерию Рубакову, академику Вячеславу Молодину и академику Юрию Золотову. Ученые отмечены за заслуги в области теоретической физики, археологии и химии соответственно, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
"Десятого февраля губернатор Свердловской области, президент Научного Демидовского фонда Евгений Куйвашев вручит Демидовские премии. Лауреаты получат денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей, серебряную медаль с профилем учредителя премии, промышленника Павла Демидова и малахитовую шкатулку", - сказали там.
Лауреатами Демидовской премии 2016 года стали академик Валерий Рубаков за основополагающий теоретический вклад в фундаментальные направления физики - квантовую теорию поля, физику элементарных частиц, гравитацию, теорию ранней Вселенной, академик Юрий Золотов - за выдающийся вклад в развитие аналитической химии и академик Вячеслав Молодин - за выдающиеся достижения в области археологии и изучения первобытной истории народов Сибири.
Торжественная церемония награждения пройдет в резиденции губернатора Свердловской области.
Впервые Демидовская премия была вручена в Санкт-Петербурге в 1832 году. Тогда ее лауреатами стали математик Магнус Георг фон Паукер за работы по метрологии и экономист Юлий Гагемейстер за труд "Розыскания о финансах древней России".
Премия, учредителем которой был промышленник Павел Демидов, считалась наиболее престижной научной наградой России. С 1866 по 1992 годы премия не присуждалась. В 1993 году Международный Демидовский фонд возродил вручение Демидовских премий, за 23 года лауреатами премии стали 82 ученых.