Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Демидовские премии 2016 года вручат в Екатеринбурге физику-теоретику, археологу и химику

Наука
10 февраля, 6:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, февраля. /ТАСС
Лауреаты получат денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей, серебряную медаль с профилем промышленника Павла Демидова и малахитовую шкатулку
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Демидовские премии 2016 года вручат в пятницу в Екатеринбурге академику Валерию Рубакову, академику Вячеславу Молодину и академику Юрию Золотову. Ученые отмечены за заслуги в области теоретической физики, археологии и химии соответственно, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Десятого февраля губернатор Свердловской области, президент Научного Демидовского фонда Евгений Куйвашев вручит Демидовские премии. Лауреаты получат денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей, серебряную медаль с профилем учредителя премии, промышленника Павла Демидова и малахитовую шкатулку", - сказали там.

Лауреатами Демидовской премии 2016 года стали академик Валерий Рубаков за основополагающий теоретический вклад в фундаментальные направления физики - квантовую теорию поля, физику элементарных частиц, гравитацию, теорию ранней Вселенной, академик Юрий Золотов - за выдающийся вклад в развитие аналитической химии и академик Вячеслав Молодин - за выдающиеся достижения в области археологии и изучения первобытной истории народов Сибири.

Торжественная церемония награждения пройдет в резиденции губернатора Свердловской области.

Впервые Демидовская премия была вручена в Санкт-Петербурге в 1832 году. Тогда ее лауреатами стали математик Магнус Георг фон Паукер за работы по метрологии и экономист Юлий Гагемейстер за труд "Розыскания о финансах древней России".

Премия, учредителем которой был промышленник Павел Демидов, считалась наиболее престижной научной наградой России. С 1866 по 1992 годы премия не присуждалась. В 1993 году Международный Демидовский фонд возродил вручение Демидовских премий, за 23 года лауреатами премии стали 82 ученых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
9
Лауреатов Нобелевской премии на банкете угостили лангустинами и перепелами
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
3
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
4
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
5
СМИ: в Новой Зеландии на берег выбросилось более 400 китов
6
Календарь и результаты чемпионата мира по биатлону 2017 года
7
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
Темы дня
Реклама