Король Норвегии наградил ученого, открывшего метод ранней диагностики деменции

ОСЛО, 10 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Один из ведущих норвежских экспертов в области заболеваний, вызывающих деменцию, был отмечен премией Национальной ассоциации здравоохранения Норвегии, которую ему лично вручил глава государства - его величество Харальд V. Профессор неврологии Тормуд Фладбю, возглавляющий медицинский исследовательский центр в Орхусе, был одним из авторов открытия, позволяющего на ранних стадиях по анализу спинномозговой жидкости обнаружить изменения в мозге, которые могут стать причиной деменции - приобретенного слабоумия. Чаще всего такие изменения связаны с развитием болезни Альцгеймера.

"Традиционный диагностический критерий для болезни Альцгеймера - наличие выраженных признаков деменции. По сути это означает, что мы теряем возможность начать лечение на ранних стадиях, когда симптомы еще малозаметны, - пишет ученый, статью которого в день присуждения награды опубликовала газета Aftenpostens. - Это очень долгий период. Еще за два десятка лет до появления клинических симптомов можно выявить аномалии в мозге. Наличие амилоидных бляшек на нервных клетках мозга - одно из условий диагностики болезни Альцгеймера. Такие бляшки можно обнаружить за много лет до появления острых симптомов, взяв анализ спинномозговой жидкости или с помощью ПЭТ- сканирования. У этих исследований, безусловно, есть недостатки, поэтому мы надеемся разработать метод диагностики по анализу крови".

По словам Фладбю, он и его коллеги из разных городов страны собрали огромные объемы информации и уже получили многообещающие результаты, позволяющие надеяться на скорую революцию в области ранней диагностирования болезни Альцгеймера. По словам Фладбю, уже в недалеком будущем наличие амилоидных бляшек будет выявляться также просто, как сегодня - наличие холестериновых. Он отмечает, что, применяя современные препараты и внося определенные изменения в образе жизни пациентов, прогрессирование болезни можно существенно замедлить, однако лекарства он нее пока все еще нет.

В настоящий момент от деменции или приобретенного слабоумия во всем мире страдает более 35 млн человек, причем по мере старения населения планеты данный показатель, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, будет стремительно расти. Развитие деменции наиболее часто связано с болезнью Альцгеймера, однако соответствующие симптомы нередко проявляются и при болезни Паркинсона, болезни Пика, а также сосудистых заболеваниях головного мозга, сопровождающихся инсультами.

Национальная ассоциация здравоохранения Норвегии ежегодно вручает премии авторам важнейших исследований, посвященных деменции и сердечно-сосудистым заболеваниям. Денежная составляющая каждой из двух премий составляет 200 тыс. крон ($24 тыс.).