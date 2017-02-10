Британские ученые хотят реализовать в РФ археологический проект о Крымской войне

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Ученые из Великобритании вместе с коллегами из Крыма планируют реализовать на полуострове историко-археологический проект, посвященный событиям Крымской войны (1853-1856 гг.), сообщила пресс-служба парламента региона, где 10 февраля пройдет встреча английских ученых с депутатами.

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"Его (проекта) реализация планируется по трем направлениям: историко-культурное - издание книг и журналов об истории Крымской войны, проведение семинаров, круглых столов, совместных археологических раскопок; образовательное - создание молодежных археологических лагерей для британских и российских студентов-историков; туристическое - организация на территории полуострова популярного в Европе археологического туризма, который будет осуществляться под полным контролем специалистов", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, делегация ученых из университета города Бристоль и английского военно-исторического журнала "Живая военная история" прибыла в Крым в четверг. 10 февраля гости встретятся с представителями Госсовета и Совета министров республики. "Предметом обсуждения участников встречи станут площадки, которые будут вовлечены в реализацию (историко-археологического - прим. ТАСС) проекта. Речь идет о русских редутах у реки Альма, "тонкой красной линии" в Балаклаве, местах базирования британских кавалерийских отрядов, огневых точках на Зеленой горке в районе Севастополя", - приведены в релизе слова председателя парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

В рамках визита в Крым иностранные гости также планируют пообщаться с крымскими историками и археологами, посетить места боевых действий времен Крымской войны, осмотреть достопримечательности Симферополя и Севастополя.

По мнению местных властей, подобные встречи "благоприятно влияют на имидж Крыма как безопасного региона России, где можно спокойно работать, учиться, заниматься научно-исследовательской деятельностью".

О Крымской войне

Крымская, или Восточная война (1853-1856 гг.) - война России с коалицией Франции, Османской империи, Великобритании и Сардинии за господство на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе и Дальневосточном побережье. В кровопролитных сражениях только в Крыму погибло около 150 тыс. российских воинов и 260-280 тыс. воинов стран-участниц крымской кампании. Захоронения расположены во многих городах и селах Крыма.

В сентябре 1854 года на территорию Крыма был высажен 60-тысячный англо-франко-турецкий десант для захвата главной базы Черноморского флота - Севастополя. Первым крупным сражением Крымской войны стало Альминское сражение, состоявшееся 8 сентября 1854 года. 13 сентября началась героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев. День памяти воинов, павших в Крымской войне, отмечается в Крыму с 1996 года.