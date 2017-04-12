Китай начнет строительство первого в Антарктиде аэродрома в 2018 году

ПЕКИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай в 2018 году приступит к строительству в Антарктиде своего первого аэродрома. Он будет способен принимать самолеты всех типов. Об этом сообщил замдиректора Научно-исследовательского полярного института Китая Сунь Бо.

"Специалисты уже обследовали трехкилометровый участок для строительства взлетной полосы у станции "Чжуншань" (в Антарктиде - прим. корр. ТАСС)", - цитирует его издание "Жэньминь жибао". По словам Сунь Бо, сначала "аэродром будет иметь только взлетно-посадочную полосу". Газета отмечает, что следующим этапом станет строительство дополнительных взлетно-посадочных полос и расширение инфраструктуры аэропорта.

Китай ведет исследования в Антарктиде с 1984 года и заметно активизировал свои усилия на этом направлении в последние несколько лет. На данный момент КНР имеет четыре станции в Антарктике: "Чанчэн", "Чжуншань", "Куньлунь" и "Тайшань". Последняя была открыта в 2014 году. В будущем Китай планирует построить пятую станцию.