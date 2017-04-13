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Инновационные проекты представят на Open Innovations Startup Tour 2017 в Петербурге

Наука
13 апреля, 0:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, апреля. /ТАСС
Проекты представлены в трех треках: индустриальный, биомедицинский и информационных технологий
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Участники одного из самых масштабных в стране мероприятий по поиску перспективных инновационных технологий и решений Open Innovations Startup Tour 2017, которое стартует в четверг в коворкинг-центре "Точка кипения" в Петербурге, оценят 29 инновационных проектов в сфере промышленности, биомедицины и информационных технологий. Для участия зарегистрировались свыше 600 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда "Сколково", являющегося организатором мероприятия.

"Из 178 проектов, поданных участниками из разных регионов, в полуфинал отобраны 29 по трем трекам: индустриальный, биомедицинский и информационных технологий. В рамках обсуждения они смогут получить консультации специалистов, узнать плюсы и минусы своих проектов, найти единомышленников или партнеров, создав единый проект с кем-то из участников сессии", - уточнили в фонде.

Кроме того, победители в каждом треке смогут без предварительного отбора попасть на полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции для технологических предпринимателей в России и странах СНГ Startup Village, которая пройдет в июне в Москве, и получить возможность выиграть 1 млн рублей.

Среди претендентов такие проекты, как "Мини-прибор по экспресс-идентификации и созданию электронной подписи для нефтехимии с дальнейшим выявлением подделок", "Получение эфирных синтетических смазочных масел в сверхкритических условиях", "Энергоэффективные теплонаносные дистилляционные установки для опреснения и водоподготовки", "Электромиографический браслет", "Модификация изделий из латекса с использованием бактерицидных нанокомпонентов", "Мобильный мониторинг состояния организма человека", "Система захвата и переноса мимики человека на 3D-персонажа в реальном времени", "Технология сверхтихого разговора и пения" и др. Экспертами выступят представители "Сколкова" и некоторых крупных компаний.

Также в программе различные мастер-классы, презентации мер поддержки и финансовых инструментов для реализации стартапов, лекции в вузах Петербурга.

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