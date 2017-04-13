CNBC: Apple разрабатывает устройство для бесконтактного определения уровня глюкозы в крови

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Apple наняла группу специалистов, которые в обстановке строжайшей секретности занимаются разработкой устройства, которое может стать прорывом в области лечения сахарного диабета. Об этом сообщила в среду телекомпания CNBC.

По данным ее источников, речь идет о создании специальных сенсоров, которые смогут бесконтактным путем определять уровень глюкозы в крови. Как отмечает телеканал, небольшая группа инженеров-биомедиков работает над проектом в секретной лаборатории в городе Пало-Альто (штат Калифорния).

Идею создания бесконтактного измерителя глюкозы, для работы которого не нужно прокалывать пациенту кожу и брать у него кровь, вынашивал еще бывший руководитель Apple Стив Джобс, скончавшийся в 2011 году. По данным CNBC, усилия по разработке такого устройства корпорация предпринимает уже в течение как минимум пяти лет. Согласно замыслам экс-главы Apple, оно должно быть похоже на переносной датчик, который находится всегда при пациенте, вроде умных часов Apple Watch. Последние поступили в продажу в 2015 году уже после кончины Джобса.

Источник рассказал телеканалу, что год назад в секретной команде работали около 30 человек, однако сейчас это число наверняка больше, так как Apple за последнее время наняла еще как минимум десяток экспертов в сфере биомедицины.

Один из источников сообщил, что оптические сенсоры, над которыми работает компания, смогут определять уровень глюкозы, просто просвечивая кожу. CNBC предполагает, что корпорация, скорее всего, совместит новое устройство с Apple Watch, что сделает этот гаджет одним из самых востребованных на рынке.

Как отмечает телеканал, если Apple добьется успеха при создании нового устройства, это облегчит жизнь миллионам людей, больных диабетом, послужит толчком к исследованиям и разработке новых методов лечения, а также потенциально может привести к появлению крупного рынка по производству и продаже бесконтактных измерителей уровня глюкозы.