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Ученые: поиски обитаемых планет следует вести в бинарных системах

Наука
13 апреля, 5:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Специалисты NASA смоделировали мир, взяв за основу реальную бинарную систему Kepler-35
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НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бинарные (парные) звезды могут включать в свою систему планеты с предпосылками для существования жизни. Таков результат эксперимента, проведенного двумя исследователями с помощью данных американского космического телескопа Kepler. Основные положения работы опубликовало в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Макс Попп, работающий в Принстонском университете в (штат Нью-Джерси) и Институте метеорологии Макса Планка в Гамбурге (Германия), и Зигфрид Эггль из Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния) смоделировали мир, взяв за основу реальную бинарную систему Kepler-35. Она состоит из звезд Kepler-35А и В, а также планеты Kepler-35b, представляющей собой газовый гигант массой около восьми земных с периодом обращения, равным 131,5 земных дней. Исследователи в своей модели заменили Kepler-35b планетой, схожей с нашей.

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Ученые вычислили так называемую зону обитания, которая находится на таком оптимальном расстоянии от светила, которое позволяет небесному телу сохранять на поверхности температуру, необходимую для существования воды в жидком виде. В случае парных звезд, которые обращаются друг вокруг друга, зона обитания зависит от расстояния до центра масс этих звезд. Следует также учитывать, что планета обращается вокруг своих солнц по искривленной орбите ввиду взаимодействия сил их притяжения.

Эксперимент позволил прийти к заключению, что планета, обращающаяся на строго определенном расстоянии вокруг бинарных звезд, может быть покрыта водой на протяжении достаточно длительного периода времени. "Это означает, что бинарная система типа, которую мы изучали, является превосходным вариантом для так называемых обитаемых планет. Такое возможно, несмотря на существенную разницу в количестве света, падающего на поверхность планет в подобных системах", - отметил Макс Попп.

"Дополнительный стимул нашим изысканиям добавляло то, что для поиска потенциально обитаемых планет требуются огромные усилия. Поэтому лучше знать заранее, куда именно надо обращать внимание. Мы доказали, что бинарные звезды стоит изучать", - подчеркнул второй участник проекта Зигфрид Эггль.

С помощью Kepler в Млечном Пути было открыто и подтверждено существование 2331 экзопланет, входящих в системы, сформированные вокруг сотен звезд. Специалисты считают, что 21 из них находится в зоне обитания, то есть может иметь условия для биологической жизни. Телескоп также помог косвенно установить наличие еще 4496 тел, которые пока считаются кандидатами в экзопланеты.

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