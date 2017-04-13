Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разработчики "Сколково" создали прибор для изучения непереносимости холода

Наука
13 апреля, 17:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, апреля. /ТАСС
Разработчики также реализуют проекты по изучению работы отопительных систем в северных широтах и исследуют развитие сельского хозяйства в этих широтах
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Разработчики "Сколково" на Дальнем Востоке создали прибор для исследования непереносимости холода у людей, которые работают в северных широтах. Об этом сообщил АСС вице-президент по региональному и международному развитию фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин в рамках Open Innovations Startup Tour 2017 в Петербурге.

"Если мы говорим про Арктику, у нас есть представительство на Дальнем Востоке - фонд "Сколково", и в ареале этого представительства такие субъекты, как Якутия, Амурская область. Там есть академические институты, прикладные проекты, которые занимаются проектами холодовой переносимости, вопросами, как работают механизмы в арктических широтах", - сказал Сапрыкин.

По его словам, этих проектов немного, так как сфера специфическая. "Например, есть проект в Амурской области, который занимается исследованием дыхания и воздействием холодного воздуха на легкие. На самом деле это большая проблема для людей, которые работают в северных широтах, потому что не совсем понятно, как организм себя ведет, это такая мало исследованная вещь. И наши разработчики сделали прибор, который, по сути, занимается исследованием холодовой непереносимости", - сказал он.

Кроме того, собеседник рассказал, что среди участников стартап-тура есть те, кто изучает особенности жизни и работы в арктической зоне. Например, есть проект из Якутии, который исследует работу отопительных систем в северных широтах, а также проект, который направлен на изучение развития сельского хозяйства в этих широтах.

Open Innovations Startup Tour 2017 - самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Фонд "Сколково" является организатором мероприятия. Победители стартап тура, который будут определены 14 апреля, смогут без предварительного отбора попасть на полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции для технологических предпринимателей в России и странах СНГ Startup Village, которая пройдет в июне в Москве, и получить возможность выиграть 1 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
6
Ученые подвели итоги первой после 1891 г. российской археологической экспедиции в Иерихон
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату
2
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
5
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
6
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама