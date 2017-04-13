Разработчики "Сколково" создали прибор для изучения непереносимости холода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Разработчики "Сколково" на Дальнем Востоке создали прибор для исследования непереносимости холода у людей, которые работают в северных широтах. Об этом сообщил АСС вице-президент по региональному и международному развитию фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин в рамках Open Innovations Startup Tour 2017 в Петербурге.

"Если мы говорим про Арктику, у нас есть представительство на Дальнем Востоке - фонд "Сколково", и в ареале этого представительства такие субъекты, как Якутия, Амурская область. Там есть академические институты, прикладные проекты, которые занимаются проектами холодовой переносимости, вопросами, как работают механизмы в арктических широтах", - сказал Сапрыкин.

По его словам, этих проектов немного, так как сфера специфическая. "Например, есть проект в Амурской области, который занимается исследованием дыхания и воздействием холодного воздуха на легкие. На самом деле это большая проблема для людей, которые работают в северных широтах, потому что не совсем понятно, как организм себя ведет, это такая мало исследованная вещь. И наши разработчики сделали прибор, который, по сути, занимается исследованием холодовой непереносимости", - сказал он.

Кроме того, собеседник рассказал, что среди участников стартап-тура есть те, кто изучает особенности жизни и работы в арктической зоне. Например, есть проект из Якутии, который исследует работу отопительных систем в северных широтах, а также проект, который направлен на изучение развития сельского хозяйства в этих широтах.

Open Innovations Startup Tour 2017 - самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Фонд "Сколково" является организатором мероприятия. Победители стартап тура, который будут определены 14 апреля, смогут без предварительного отбора попасть на полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции для технологических предпринимателей в России и странах СНГ Startup Village, которая пройдет в июне в Москве, и получить возможность выиграть 1 млн рублей.