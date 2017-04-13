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Робот "Федор" показал навыки стрельбы с двух рук

Наука
13 апреля, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отметил, что проводятся новые испытания робота, и на данный момент идет работа над мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал о новых испытаниях российского робота "Федора": на своей странице в Twitter он отметил, что "идет работа над мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений".

"Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук, - написал вице-премьер. - Боевая робототехника - ключ к созданию интеллектуальных машин. Это касается в том числе авиации и космоса".

Рогозин подчеркнул, что тренировки по стрельбе помогают обучить машину "выделять приоритеты, причем мгновенно, и принимать решения".

Робот "Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС России. Первоначально робот был известен под условным названием "Аватар", но недавно он получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2021 году он должен стать единственным пассажиром корабля "Федерация" во время его первого полета.

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