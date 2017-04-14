Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сингапуре поступит в продажу специальная вода для диабетиков

Наука
14 апреля, 12:09 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Отмечается, что первые клинические испытания воды должны завершиться уже в конце этого месяца
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Wong Maye-E

СИНГАПУР, 14 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Один из производителей питьевой воды Сингапура намерен выйти на местный рынок с новым "живительным" продуктом, основными потребителями которого должны стать люди, страдающие от диабета и находящиеся на пороге этой болезни. Как пишет в пятницу газета The Straits Times, первые клинические испытания воды должны завершиться уже в конце этого месяца.

Как рассказала представитель компании-производителя Лим Суат Вах, "большинство рассматривают воду лишь как средство утоления жажды, но мы намерены изменить это представление". По ее словам, компания создала воду, богато насыщенную кислородом, молекулы которого сохраняются в ней целый год. Уже проведенные исследования показали, что вещества легко усваиваются организмом человека. При этом, как считается, недостаток кислорода или же гипоксия являются одной из причин возникновения диабета.

Кроме того, проведенные ранее в Нидерландах научные исследования показали, что у больных диабетом содержание кислорода в клетках на 50% ниже, чем у здоровых людей.

Сейчас заканчиваются клинические испытания, участие в которых принимают страдающие от преддиабета. Половина из них регулярно принимает новый продукт с повышенным уровнем кислорода, а другие продолжают пить обычную воду. По итогам будут проведены лабораторные исследования, которые должны показать, насколько уменьшился уровень сахара в крови у представителей двух групп риска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сингапур
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
6
Ученые подвели итоги первой после 1891 г. российской археологической экспедиции в Иерихон
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
2
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
3
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
4
Песков: споры по статьям о правах секс-меньшинств нужно решать в суде, угрозы недопустимы
5
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
6
На сайте ВВС США появилось видео испытаний "матери всех бомб"
7
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
Темы дня
Загрузка...
Реклама