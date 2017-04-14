В Сингапуре поступит в продажу специальная вода для диабетиков

СИНГАПУР, 14 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Один из производителей питьевой воды Сингапура намерен выйти на местный рынок с новым "живительным" продуктом, основными потребителями которого должны стать люди, страдающие от диабета и находящиеся на пороге этой болезни. Как пишет в пятницу газета The Straits Times, первые клинические испытания воды должны завершиться уже в конце этого месяца.

Как рассказала представитель компании-производителя Лим Суат Вах, "большинство рассматривают воду лишь как средство утоления жажды, но мы намерены изменить это представление". По ее словам, компания создала воду, богато насыщенную кислородом, молекулы которого сохраняются в ней целый год. Уже проведенные исследования показали, что вещества легко усваиваются организмом человека. При этом, как считается, недостаток кислорода или же гипоксия являются одной из причин возникновения диабета.

Кроме того, проведенные ранее в Нидерландах научные исследования показали, что у больных диабетом содержание кислорода в клетках на 50% ниже, чем у здоровых людей.

Сейчас заканчиваются клинические испытания, участие в которых принимают страдающие от преддиабета. Половина из них регулярно принимает новый продукт с повышенным уровнем кислорода, а другие продолжают пить обычную воду. По итогам будут проведены лабораторные исследования, которые должны показать, насколько уменьшился уровень сахара в крови у представителей двух групп риска.