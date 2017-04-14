РФ и Бразилия обратятся в Новый банк БРИКС за средствами на развитие телемедицины

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Россия и Бразилия вместе с другими странами БРИКС завершили трехлетний подготовительный период по созданию организационной структуры сотрудничества в области телемедицины. Об этом ТАСС рассказал Михаил Натензон, член Рабочей группы экспертов по телемедицине стран БРИКС и Международного телемедицинского сообщества стран БРИКС, доцент Российского университета дружбы народов (РУДН) по итогам поездки в Бразилию.

По его словам, данный процесс был начат в 2014 году на ИТ Форуме с участием стран БРИКС в Ханты-Мансийске. Во время ежегодных встреч экспертов по телемедицине в Ханты-Мансийске были созданы Рабочая группа экспертов по телемедицине стран БРИКС и Международное Телемедицинское Сообщество стран БРИКС. Сейчас эти организации готовят заявки в Новый банк развития (НБР) БРИКС на финансирование проекта "Создание совместимых комплексных телемедицинских систем регионов стран БРИКС".

"Сейчас обсуждение между нашими странами - странами БРИКС и в данном случае между Россией и Бразилией - идет о том, как правильно подготовить эту заявку, чтобы получить финансирование и реализовать это большой проект", - сообщил он. Как пояснил Натензон, в соответствии с правилами НБР на каждую такую заявку может быть выделено не более $300 млн. "Поэтому, чтобы сделать проект в пяти странах, мы предложили руководству каждой из них подать самостоятельные заявки. При этом они должны быть согласованы между собой, чтобы было понятно, что мы делаем некую единую систему", - добавил ученый.

Задачи проекта

Телемедицина - это комплекс организационных, финансовых и технологических мероприятий, обеспечивающих осуществление дистанционной консультационной медицинской услуги, при которой пациент или врач, непосредственно проводящий обследование или лечение, получает дистанционную консультацию другого врача с использованием информационно- коммуникационных технологий, не противоречащих национальным стандартам. Проект "Создание совместимых комплексных телемедицинских систем регионов стран БРИКС" ставит перед собой задачу обеспечить единое высокое качество медобслуживания граждан стран БРИКС, вне зависимости от места их проживания или социального положения.

"Все государства, у которых есть здравоохранение, провозглашают две цели: обеспечение общедоступности медицинской помощи и гарантию единого высокого стандарта качества этой помощи. Данные обязательства должны быть выполнены государством вне зависимости от того, живет ли пациент в крупном городе или в сельве. Телемедицинские технологии позволяют решить эти две сложнейшие задачи", - подчеркнул Натензон.

Экономическая составляющая

Он также отметил, что внедрение телемедицины поможет увеличить эффективность затрат на здравоохранение. "Во всем мире существует такая константа: половина первичных диагнозов, которые ставят врачи, ошибочны. И это не потому, что врачи плохо образованы, а потому, что человеческий организм очень сложен. Неверные диагнозы приводят к очень тяжелым последствиям, как социальным (люди умирают, потому что их неправильно лечат), так и финансовым (происходят огромные неэффективные затраты здравоохранения на неверное лечение по ошибочным диагнозам)", - сказал ученый.

"Телемедицина позволяет вашему лечащему врачу обращаться к более квалифицированному коллеге и получить правильный диагноз. Чем быстрее ставится правильный диагноз, тем эффективнее лечение и тем оно дешевле. Потому что если вы поставите диагноз на последней стадии болезни, лечение будет в 10 раз дороже. Самый яркий пример - это самый распространенной рак в мире, рак молочной железы. 3% женщин рискуют заболеть им, и чем быстрее его обнаружат, тем эффективнее лечение и тем оно дешевле", - добавил он.

По словам Натензона, телемедицина дает возможность провести скрининг всего женского населения и выявить больных раком на первых стадиях. "В России стоимость лечение рака молочной железы на последних стадиях составляет около 400 тыс. рублей, а на первичной стадии - 40 тыс. Понятно, что когда лечение обходится в 10 раз дешевле, вы можете спасти в 10 раз больше людей за те же деньги", - заключил он.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР. Акроним БРИКС образован от названий стран на английском языке (ЮАР присоединилась в 2011 году, до этого организация называлась БРИК). Новый банк развития БРИКС - международная финансовая организация, созданная участниками объединения в 2015 году. Как и другие международные банки развития, он специализируется на льготном финансировании инвестиционных и инфраструктурных проектов.