Археологи обнаружили на севере Судана цитадель, построенную 4,5 тыс. лет назад

КАИР, 14 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Археологи обнаружили на севере Судана древнюю цитадель, возраст которой составляет более 4,5 тыс. лет. Об этом сообщила газета "Ат-Тарик".

Открытие было сделано немецкой экспедицией, которая работает в пустынном районе, расположенном в 30 км западнее населенного пункта Вади-Хальфа. Цитадель, по данным специалистов, была возведена примерно 4,5 тыс. лет назад, в эпоху правления египетских фараонов Нового Царства.

По словам руководителя группы археологов профессора Клаудии Низа, крепость, построенная на вершине небольшой горы, состоит из более чем 80 отсеков и комнат, которые еще предстоит досконально исследовать ученым. По ее мнению, специалистов, работающих в древней крепости, "ожидают новые открытия уже в ближайшие недели".

В 1931 году в этом районе Северного Судана уже проводились раскопки. Однако тогда американская экспедиция не обнаружила никаких исторических памятников и свернула полевые работы.