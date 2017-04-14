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Археологи обнаружили на севере Судана цитадель, построенную 4,5 тыс. лет назад

Наука
14 апреля, 18:20 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Крепость состоит из более чем 80 отсеков и комнат
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КАИР, 14 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Археологи обнаружили на севере Судана древнюю цитадель, возраст которой составляет более 4,5 тыс. лет. Об этом сообщила газета "Ат-Тарик".

Открытие было сделано немецкой экспедицией, которая работает в пустынном районе, расположенном в 30 км западнее населенного пункта Вади-Хальфа. Цитадель, по данным специалистов, была возведена примерно 4,5 тыс. лет назад, в эпоху правления египетских фараонов Нового Царства.

По словам руководителя группы археологов профессора Клаудии Низа, крепость, построенная на вершине небольшой горы, состоит из более чем 80 отсеков и комнат, которые еще предстоит досконально исследовать ученым. По ее мнению, специалистов, работающих в древней крепости, "ожидают новые открытия уже в ближайшие недели".

В 1931 году в этом районе Северного Судана уже проводились раскопки. Однако тогда американская экспедиция не обнаружила никаких исторических памятников и свернула полевые работы.

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