В облаках Венеры могут жить кислотоустойчивые бактерии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Примитивная жизнь может быть обнаружена в облаках Венеры - бактерии, как в человеческом желудке. Об этом сообщила в интервью ТАСС заведующая Лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) РАН Людмила Засова.

"В принципе, на Венере может существовать жизнь и сейчас - в ее атмосфере, в облаках на высоте 50-60 км, где температура и давления похожи на земные. Облака состоят из 80% серной кислоты, это означает, что в каплях содержится 20% воды", - отмечает Засова.

Ученый напомнила, что известен целый ряд земных бактерий, способных жить в концентрированном растворе кислоты. Например, Helicobacter pylori, которая живет в соляной кислоте нашего желудка.

Засова также сообщила, что "Венера могла быть первой планетой, на которой появилась жизнь в Солнечной системе, то есть раньше, чем на Земле".

В 2026 году с помощью ракеты "Ангара-А5" к Венере планируется запустить российско-американскую межпланетную станцию "Венера-Д". Миссия будет состоять из орбитального модуля и посадочного аппарата, который просуществует на поверхности планеты несколько часов. Одна из задач миссии - поиск следов жизни из прошлого или существующей в неблагоприятных условиях Венеры.