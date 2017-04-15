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NASA предлагает создать самолет для российско-американской миссии к Венере

Наука
15 апреля, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Основной посадочный аппарата программы "Венера-Д" будет создан российской стороной
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. NASA предлагает создать в рамках российско-американской миссии к Венере ("Венера-Д") атмосферный самолет для исследований в облаках планеты. Об этом сообщила в интервью ТАСС заведующая Лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) РАН Людмила Засова.

Ученый отметила, что потенциальный вклад коллег из США в эту программу - приборы для посадочного аппарата и другие элементы миссии.

"В их числе может быть маневренная атмосферная платформа с движителем, своего рода самолет, который сможет летать в произвольном направлении в облаках Венеры и менять высоту, или аэростатный зонд, который будет перемещаться в облаках по ветру", - сказала Засова.

В обоих случаях, отметила специалист, на борту аппаратов будет комплекс приборов для изучения динамики, состава атмосферы и облаков, ультрафиолетового поглотителя (неизвестное явление в облаках Венеры, видимое только в ультрафиолетовом свете и поглощающее солнечное излучение - прим. ТАСС).

Мини-модули

Другой потенциальный вклад NASA - малые долгоживущие станции массой 8-10 килограмм, способные работать в экстремальных условиях на поверхности Венеры до года. "Возможно, одна долгоживущая станция будет стоять на посадочном аппарате, она продолжит работу после смерти основного аппарата", - отметила ученый.

Основной посадочный аппарата программы "Венера-Д" будет создан российской стороной. На него установят основные научные приборы, в частности, устройство для забора проб атмосферы и грунта для изучения на борту, несколько камер, в том числе панорамных и с высоким разрешением.

Большой базовый модуль должен проработать на поверхности всего 2 часа. "Этого достаточно, чтобы выполнить основные исследования научными приборами на борту", - сказала Засова.

Дополнительные мини-модули в случае включения в состав миссии будут фиксировать на поверхности Венеры температуру, давление, скорость ветра, состав атмосферы на длительном отрезке времени.

Миссия к Венере

В 2026 году с помощью ракеты "Ангара-А5" к Венере планируется запустить российско-американскую межпланетную станцию "Венера-Д". Миссия в базовом варианте будет состоять из орбитального модуля и посадочного аппарата, который просуществует на поверхности планеты несколько часов. Одна из задач миссии - поиск следов жизни из прошлого или существующей сегодня в неблагоприятных условиях Венеры.

Ученые также планируют изучить парниковый эффект на Венере, который отвечает за столь высокую температуры поверхности планеты. Это, отметила Засова, поможет избежать в будущем катастрофического нагревания на Земле.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.

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