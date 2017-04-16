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Британские врачи модифицируют органы свиньи для пересадки младенцам

Наука
16 апреля, 15:50 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Врачи лондонской детской больницы Great Ormond Street Hospital планируют применить новый вид лечения в следующем году, прооперировав детей с тяжелыми случаями атрезии пищевода
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Здание лондонской детской больницы Great Ormond Street Hospital

Здание лондонской детской больницы Great Ormond Street Hospital

© AP Photo/Akira Suemori

ЛОНДОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские врачи впервые модифицируют органы свиньи для пересадки младенцам, появившимся на свет с врожденными пороками. Об этом сообщила газета Times.

Новорожденным детям, у которых отсутствует часть пищевода, соединяющего ротовую полость с желудком, будут пересаживаться свиные трансплантаты, модифицированные с помощью стволовых клеток пациента. Данный вид лечения уже планируется применить в следующем году врачами лондонской детской больницы Great Ormond Street Hospital для оказания помощи около 10 детям с тяжелыми случаями атрезии пищевода, когда его часть отсутствует. Как ожидается, стоимость одной операции составит £100 тыс.($125,2 тыс.).

Атрезия пищевода может быть диагностирована у еще нерожденного ребенка на сроке беременности около 20 недель. Врачи рассчитывают в течение ближайшего времени определить группу из первых пациентов, родителям которых предложат эту операцию. Пищеводы различных размеров будут взяты у свиней, которые выращены на британских фермах. Этот материал будет выполнять роль каркаса, в котором заменят все клетки животного стволовыми клетками ребенка, взятыми из мышц и части пищевода, чтобы избежать отторжения трансплантата. На саму процедуру тканевой инженерии уйдет около двух месяцев. Таким образом медики планируют имплантировать модифицированные свиные пищеводы детям в возрасте двух-трех месяцев.

"Это совершенно новая технология. В течение многих лет проводились операции по замене клапанов сердца, взятых у свиней, однако еще никто не получал орган, созданный из "животного каркаса", - сказал профессор Паоло де Коппи, который в 2010 году провел операцию по пересадке донорской человеческой трахеи 13-летнему подростку с использованием его стволовых клеток.

Несмотря на то, что 90% случаев атрезии пищевода поддаются лечению с помощью относительно простой операции закрытия свища, при наиболее тяжелых формах порока единственным вариантом является сложное хирургическое вмешательство с перемещением желудка ребенка в грудную полость. Теперь у тяжело больных детей благодаря пересадке части пищевода появится шанс в будущем вести полноценный образ жизни.

Исследовательская группа планирует также разработать хирургическое лечение с применением свиных трансплантатов для взрослых, страдающих раком пищевода.

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