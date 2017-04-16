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На юге Аргентины обнаружены яйца динозавров

Наука
16 апреля, 17:16 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Внутри яиц сохранились останки эмбрионов динозавров
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Яйца динозавров были обнаружены в провинции Неукен на юге Аргентины. Как сообщило агентство Теlam, их возраст насчитывает 70 млн лет.

Внутри яиц сохранились останки эмбрионов динозавров. Как рассказала глава департамента по защите культурного наследия Неукена Клаудия Делья Негра, для ученых это находка имеет огромное значение. "Они полностью исследуют эмбрионы, и уже удалось сделать анализ эмбриональной кожи и зубов", - отметила она. По ее словам, яйца дошли до наших времен в хорошем состоянии благодаря тому, что местность, где они были найдены, когда-то была болотом, которое затем было погребено под вулканическими отложениями.

Гнездо динозавров случайно нашел местный пастух вблизи населенного пункта Агуада-Сан-Роке еще несколько лет назад, однако ученые сообщили о находке только сейчас. Как отметили исследователи, это не первое подобное открытие в провинции. В 1997 году ученым также удалось найти останки невылупившихся древних пресмыкающихся.

Как отметила Делья Негра, в районе, где были обнаружены яйца, регулярно находят гнезда динозавров, а также останки животных, которые их разоряли. Она выразила надежду, что в этом месте удастся создать палеонтологический парк, который позволит сохранить эту зону для следующих поколений. Кроме того, по мнению Дельи Негра, парк может стать популярной туристической достопримечательностью и создать новые рабочие места в Агуада-Сан-Роке.

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