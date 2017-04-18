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Корейские автопроизводители тестируют инновационную разработку ученых ДВФУ

Наука
18 апреля, 3:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 18, апреля. /ТАСС
Речь идет о поршневых кольцах со сверхпрочной наномерной пленкой, при помощи которых можно существенно сократить расход топлива и объем выхлопов
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /ТАСС/. На автомобильном заводе Hyundai началось тестирование пробной партии деталей - поршневых колец, покрытых сверхпрочной наномерной пленкой, разработанной учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"В Республике Корея на автомобильном заводе Hyundai тестируют пробную партию поршневых колец со сверхпрочной пленкой из ДВФУ. Южнокорейские производители планируют использовать такое покрытие в автомобилях нового поколения. Сейчас 20% топлива расходуется на трение - если снизить его, можно существенно сократить расход и объем выхлопов", - приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки - ведущего научного сотрудника лаборатории пленочных технологий Школы естественных наук Александра Самардака.

Лаборатория пленочных технологий ДВФУ уже несколько лет занимается разработкой технологии покрытия деталей различных агрегатов пленочным нанопокрытием. Оно создано на основе алмазной и графитовой фракций с добавлением металлов и кремния.

Инструменты с подобным напылением также проходят испытания в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" холдинга "Вертолеты России". Первые результаты испытаний показывают, что покрытые пленкой инструменты более долговечны.

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