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Съемки документального фильма о возникновении Евразии начались в Якутии

Наука
18 апреля, 9:40 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
В картине будут показаны эволюционные процессы, которые происходили на Земле 240 млн лет назад, когда началось формирование континента
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ЯКУТСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Съемки фильма о возникновении Евразии начинаются в Якутии. Об этом ТАСС сообщил сценарист, автор фильма Алексей Головков.

"В Эвено-Бытантайском районе Якутии начинаются съемки документального фильма "Россия. Пути времени", который будет интересен не только россиянам, но и всему миру, так как показывает эволюционные процессы, которые происходили 240 млн лет назад на Земле, когда началось формирование евразийского континента, где находится современная Россия", - сказал он.

По словам Головкова, на территории этого района Якутии находится ценная палеонтологическая информация о глобальном вымирании жизни на земле, которое произошло 240 млн лет назад. "Мы хотим изучить этот перспективный с научной точки зрения район и включить его в фильм про многомиллионную историю становления России. Но помимо Якутии, съемки будут вестись и в других регионах страны и Варшаве (Польше) и завершатся в конце года", - пояснил он.

По словам инвестора проекта Сергея Цоя, на организацию данной экспедиции ушло несколько десятков миллионов рублей. "Но в будущем надеюсь, что руководство республики поддержит этот проект и тоже будет финансировать. Мы закупили все необходимое оборудование и снаряжение для всех членов съемочной группы", - сказал он.

Этот фильм станет продолжением научно-популярного фильма "Якутия: заря времен", посвященного Кембрийскому взрыву, который произошел 540 млн лет назад. Ранее сообщалось, что фильм снимается при поддержке Русского географического общества, основные съемки будут проводиться этим летом в национальном парке "Ленские столбы", где были найдены свидетельства ранних форм жизни на планете, которые возникли после этого взрыва.

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