ДВФУ совместно с компанией "Мерк" будет разрабатывать препараты для лечения опухолей

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и одна из ведущих научно-технологических компаний в области здравоохранения и биомедицинских технологий "Мерк" будут вместе разрабатывать новые препараты для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщил на брифинге во Владивостоке проректор по медицинским вопросам - директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко.

"Мы выходим на уровень разработки новых молекул, будущих лекарств. Мы договорились о том, что сейчас сделаем несколько проектов, которые будут направлены на разработку новых будущих лекарственных веществ для лечения злокачественных опухолей. У нас есть несколько моделей, с помощью которых мы можем оценивать эти вещества", - сказал Хотимченко после подписания меморандума о взаимопонимании между ДВФУ, Фондом целевого капитала ДВФУ и компанией "Мерк".

В совою очередь директор подразделения Life Science компании "Мерк" в России и СНГ Хайнц Шмидт подчеркнул, что компания готова участвовать в работах по поиску новых веществ для лечения онкозаболеваний.

"ДВФУ проводит большой объем работ по разработке и открытию новых молекул, которые могут быть использованы для лечения онкологических заболеваний. Мы, как компания, обладаем большим объемом технологий и экспертных знаний в этой области. Между нами появляется возможность расширить сотрудничество в части нахождения новых молекул и определения того, как они взаимодействуют в терапевтических целях с клетками. Нам нужно понять, какие вещества мы можем производить, и выводить их на рынок", - сообщил представитель компании.

Оценивая заключенное соглашение, и. о. ректора ДВФУ Никита Анисимов отметил, что сотрудничество с "Мерк" "открывает новые возможности в реализации проектов, связанных с научными исследованиями".

"Надеемся, что на Восточном экономическом форуме (в сентябре этого года - прим. ТАСС) мы сможем представить реализуемую карту по научным исследованиям и доклиническим испытаниям", - пояснил ТАСС Анисимов.

"Мерк" - научно-технологическая компания в области здравоохранения и создания высокотехнологичных материалов, основанная в 1668 году. Компания занимается широким спектром проблем, начиная от создания биофармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза, инновационных систем для научных исследований и организации производства, до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров.